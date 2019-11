PETROF GROUP: Pečlivě střežený rodinný odkaz

PETROF už dávno není jenom výroba a prodej hudebních nástrojů. Je pojmem pro inovace v oboru, spolupracuje s výzkumnými pracovišti, podporuje rozvoj kultury a hudební vzdělávání. V roce 2019 slaví firma 155 let trvání.

Fotogalerie

První klavír postavil Antonín Petrof v roce 1864. Své podnikání dokázal rozšířit z truhlářské dílny svého otce a vybudoval továrnu na současném místě v Hradci Králové. Od té doby se mnohé změnilo, ale zručnost, um a inovativní přístup k pianům značky PETROF zůstává. Z úcty k zakladateli pojmenovala firma novou prémiovou značku ANT. PETROF.

„Jsme hrdí na to, že se nám podařilo dokončit stavbu nové rodiny nástrojů prémiové značky ANT. PETROF. K této značce mám osobní vztah, protože bylo využito těch nejlepších vývojových, technologických a výrobních zkušeností odborníků společnosti PETROF. Ale také z úcty k mému prapradědečkovi, Antonínu Petrofovi, zakladateli firmy. Jeho jméno zdobilo nástroje v prvních čtyřech dekádách výroby a přesto, že mnohé z nich jsou staré více než 100 let, stále krásně hrají,” vypočetla u příležitosti zahájení koncertní řady Antonína Petrofa představitelka 5. generace v čele podniku a prezidentka PETROF Group Zuzana Ceralová Petrofová.

V 65 zemích na pěti kontinentech

Královéhradecké klavíry a pianina znají na počátku třetího tisíciletí – v roce, kdy si tato značka připomíná 155. výročí existence – miliony lidí na celém světě. České hudební nástroje značky PETROF znějí v prestižních koncertních síních, nahrávacích studiích i v uměleckých školách. Jsou slyšet v milánské La Scale, v sídle UNESCO i v budově opery v Sydney. Zákazník má možnost vybírat ze širokého sortimentu nejkvalitnějších nástrojů s nejmodernějšími technologiemi. Klavíry a pianina světové kvality se prodávají v 65 zemích světa na pěti kontinentech – Asie, Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika a Austrálie. Firma, která se produktově zaměřuje na výrobu a prodej akustických pian, prodej licencí PETROF Brand Family a na pianoslužby, přežila obě světové války. Ustála znárodnění v roce 1948 a vrátila se hned zkraje 90. let, byť složitě, do rukou rodiny. Za tu dobu si vydobyla celosvětové renomé a četná uznání za kvalitu svých výrobků.

2004: Přestavba a oddlužení

Těžké chvíle se jí nevyhnuly ani v 21. století. Prvním zlomovým okamžikem byla složitá interní situace v roce 2004, druhým příchod hospodářské a finanční krize o čtyři roky později.

„V roce 2004, kdy jsme si připomínali 140 let od založení firmy, dolehlo na PETROF silné oslabení amerického dolaru, celkový vzestup poptávky po elektronických hudebních nástrojích na úkor nástrojů akustických a nebývalý růst nákupu levné produkce z Číny. Proto byla provedena opatření vedoucí ke stabilizaci a ozdravení podniku. Restrukturalizace firmy se odrazila jednak v odprodeji některých nepotřebných nemovitostí včetně domu v historickém centru Hradce Králové, v odprodeji pobočných závodů, v obměně managementu a v podstatném snížení počtu zaměstnanců přibližně na polovinu,” vzpomíná Zuzana Ceralová Petrofová.

Rozhodnutí jednatelky vedla k postupnému sestěhování klíčových aktivit podniku do jednoho závodu v Hradci Králové a zásadnímu oddlužení firmy u bank. Šlo zejména o splacení téměř půlmiliardového privatizačního úvěru. Ten byl nutný k odkupu 96 procent akcií původní továrny, protože restitucemi získala rodinná firma Petrofů od státu pouze čtyři procenta akcií.

Od pian k humidorům a zpět

V roce 2008, v době světové finanční krize, která dolehla na podniky v zahraničí stejně jako doma, PETROF nevyjímaje, se kroky směřující ke snížení závislosti na bankovním kapitálu ukázaly jako velmi prozíravé.

„Na podzim roku 2008 přijela na mezinárodní veletrh v Šanghaji přibližně polovina návštěvníků z celého světa než bylo obvyklé. PETROF zaměstnával v té době přes 400 zaměstnanců, většina z nich byla z hlediska profese jednostranně zaměřených. Svolala jsem všechny zaměstnance a nabídla 5000 korun každému, kdo přinese jakoukoli novou zakázku. Současně bylo nutné postupně snižovat celkový počet zaměstnanců a posilovat rekvalifikaci stávajících. Nastaly nelehké časy, postupně však začal PETROF úspěšně vyrábět luxusní interiéry, speciální boxy včetně takzvaných humidorů na doutníky nebo reproduktorové skříně,” líčí Zuzana Ceralová Petrofová.

Z této zatěžkávací zkoušky vyšla skupina posílena. Dnes znovu vyrábí výhradně klavíry a pianina, doplňkový sortiment pouze na objednávku. Daří se jí dlouhodobě navyšovat roční obrat i zisk, loňský hospodářský výsledek považuje firma za velmi výrazný.

Bezodrazová komora, nehlučné piano

Za stabilizaci a expanzi vděčí PETROF z podstatné části inovacím. Oddělení výzkumu a vývoje funguje nepřetržitě od roku 1954. Díky spolupráci s univerzitami, výzkumnými ústavy a dalšími pracovišti se daří tuto pozici dále posilovat. Kromě standardně vyráběných nástrojů jsou stavěny také nástroje speciální, na přání zákazníka.

Pro potřeby výzkumu byla na začátku roku 1994 v areálu společnosti zprovozněna jedna z prvních bezodrazových komor v České republice. V klimatotechnologických komorách se zkoumá vliv klimatu na vlastnosti dřeva, povrchové úpravy a pevnost lepených spojů. Každý z materiálů pro stavbu pian prochází velmi přísným měřením. Pomáhají externí odborníci.

Konečným uživatelům může přijít vhod AdSilent systém, s nímž je možné hrát na piano kdykoli, aniž by byli rušeni sousedé. Umožňuje to zarážková lišta, která se spustí mezi kladívka a struny a zabrání úderu kladívek do strun. Akustický nástroj nevydává žádný zvuk – ten, který se ozývá ze sluchátek, se tvoří digitálně, na základě nahrávky akustického klavíru. Výhodou je možnost připojení k počítači.

Ovace v Číně

Klavír ANT. PETROF, který spojuje historii a přítomnost firmy, byl výzkumným oddělením firmy vyvíjen pět let. Pyšní se 50 inovacemi, z nichž dvě jsou patentované. Na trh byl uveden u příležitosti 150 let trvání firmy (2014) a je prvním představitelem nové značky stejného jména. „Vracíme se ke kořenům, k tradici, ale zároveň bylo při jeho výrobě využito všech moderních technologií a poznatků,” připomněla firma. Klavíry jsou dostupné v délkách 275 a 225 centimetrů a pianino 136 centimetrů.

Na jaře 2015, po předchozích slavnostních koncertech v pražském Rudolfinu a v Hradci Králové, se vyšperkovaná novinka PETROF, velký klavír k poctě Antonína Petrofa – AP 275 – rozezněl v Pekingu. Stalo se v prostorách druhého největšího čínského divadla POLY THEATRE.

Pianisté Jana Chaudhuri a Igor Ardašev vystoupili před vyprodaným sálem divadla a zahráli i několik skladeb spolu s čínskými studenty a učiteli. Rozloučili se čínskou skladbou, upravenou speciálně pro čínské publikum pro hru čtyřručně. Představení sklidilo obrovský úspěch.

Dvě galerie, jedna rodina

Zároveň platí, že PETROF není jenom výroba a prodej hudebních nástrojů. Jeho cílem je rovněž rozvoj kultury a podpora hudebního vzdělávání.

V roce 2017 bylo přímo v areálu továrny, na ploše 1600 metrů čtverečních, otevřeno kulturní centrum PETROF Gallery. Bylo vytvořeno po rekonstrukcí staré výrobní haly, jejíž součástí byly v minulosti například intonérské kabiny sloužící hlavně jako sklady. Vznikl jeden z největších a nejmodernějších pianosalonů ve střední Evropě, prostorná víceúčelová hala pro 500 diváků se špičkovou akustikou, a hudební kavárna se samohrajícím klavírem. Projekt získal titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2018 a v celostátní soutěži Stavba roku 2018 obdržel Zvláštní cenu časopisu Stavebnictví. V roce 2019 se v čínském Si-anu otevřela druhá PETROF Gallery, která následuje filozofii svého hradeckého předchůdce.

Pro umělce, kteří sympatizují se společností PETROF a obdivují kvalitu a krásu jeho nástrojů, vzniklo volné sdružení PETROF Art Family. Propojuje, po vzoru první republiky, tvůrce napříč hudebními žánry a zprostředkovává úžasné hudební zážitky posluchačům po celém světě. Členy jsou například argentinský pianista Antonio Formaro nebo zpěvák Jan Smigmator.

V budoucnu bychom se rádi soustředili na světové trhy, kde je ochota hrát a platit. Chceme více propagovat prémiovou značku ANT.PETROF, dostat tyto klavíry na světová pódia.