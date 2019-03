Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) zatím nečeká vládní jednání o možném odvolání šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. V případu, kdy policie zasahovala na ÚOHS a ve firmě Kapsch, která v Česku provozuje mýtný systém, je zatím málo informací, řekl ministr v dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Hlasovat o odvolání Rafaje by podle něj vláda měla v případě, že by policie šéfa ÚOHS oficiálně obvinila z trestného činu.

Podobně jako Petříček se v pořadu vyjádřil i předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana menšinovou vládu ANO a ČSSD ve Sněmovně podporuje. Pokud bude Rafaj obviněn, budou podle Filipa komunisté, například formou interpelace na premiéra, požadovat, aby vláda ve věci jednala.

Předseda opoziční KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že by vláda neměla čekat na případné sdělení obvinění, ale měla by Rafaje předvolat na své jednání. "Určitě by se to mělo na vládě probrat," řekl. Podle něj by bylo vhodné vyjasnit, proč se Rafaj stejně jako zástupci Kapsche scházel s prvním místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem a co probírali.

Ohledně ÚOHS se policie zajímá o veřejné zakázky, kterými se úřad zabýval, včetně tendru na mýtný systém, oznámil už ve čtvrtek žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda. Policisté zasahovali v brněnském sídle ÚOHS i v pražském sídle firmy Kapsch i u Faltýnka doma. Faltýnek uvedl, že s představiteli firmy i s ÚOHS jednal o mýtném systému z pověření koaliční rady pro dopravu. Uvedl, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česká republika nemusela řešit co dál s mýtem.

"Díky činnosti i této koaliční skupiny jsme v přechodném období, mezi výběrem nového provozovatele mýtného systému, ušetřili našemu státu a českým občanům 1,5 miliardy korun," poznamenal šéf poslanců hnutí ANO.

Kapsch provozuje mýtný systém v Česku od roku 2007. V tendru na nového provozovatele mýta po roce 2019 ale vyhrálo konsorcium CzechToll/SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy korun za deset let provozu. Nový mýtný systém se satelitní technologií by měl být na dálnicích spuštěn letos 1. prosince, na silnicích první třídy od ledna 2020.

Kapsch výsledky tendru napadl a ÚOHS pak nejprve loni v květnu výběr vítěze tendru zrušil. V září ale své předchozí rozhodnutí přehodnotil a platnost smlouvy potvrdil. Kapsch následně neuspěl ani s rozkladem proti rozhodnutí ÚOHS. Rakouská firma se proto v únoru obrátila na soud.