Petříček: Státy mají mít možnost určovat si svůj energetický mix

Praha - Česká republika by měla mít možnost si sama určovat podobu svého energetického mixu a jaderná energie je důležitou náhradou za omezování fosilních paliv, které vyplývá z mezinárodních závazků. ČTK to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ŠSD) před odletem na Valné shromáždění OSN, které je spojeno s fórem o udržitelném rozvoji. Z globálního pohledu je podle ministra důležité technologicky podporovat méně vyspělé státy, bez jejichž spolupráce se globální oteplování zastavit nedá.

V rámci Evropské unie nepanuje ohledně energetiky shoda, Německo se plánuje postupně vzdát nejen uhelných elektráren, ale i těch jaderných. Podle Petříčka to není cesta pro Českou republiku. "My se hlásíme především k závazkům, které vyplývají z Pařížské dohody, podporujeme také ambiciózní energetickou politiku Evropské unie. Zároveň ale také chceme zachovat technologickou neutralitu, chceme, aby si členské státy mohly volit zdroje podle svých přírodních podmínek. Pro Česko je jaderná energie důležitá součást našeho energetického mixu," řekl.

Dodal, že se Česko nyní připravuje na postupné uzavírání uhelných elektráren a utlumování těžby uhlí. "Musíme najít cestu, jak tento výpadek kompenzovat, například právě jadernou energií," míní. Na půdě OSN je podle něj důležité spolupracovat s velkými producenty skleníkových plynů. "Evropská unie vypouští přibližně deset procent emisí skleníkových plynů, takže bez toho, aby se zapojily další státy, další velcí znečišťovatelé, tak je zřejmé, že se nepodaří dosáhnout omezení růstu teploty," řekl.

Západní svět by podle něj mohl rozvojovým států dodat technologie pro to, aby úplně přeskočily fázi využívání fosilních paliv. "Myslím, že to bude do budoucna předmětem jednání mezi ministerstvem zahraničních věcí a dalšími resorty o tom, jak přispívat k naplňování globálních cílů," řekl ministr. Kromě otázky klimatu podle něj dostane česká delegace možnost se zapojit i do diskuzí o dalších problémech s globálním dosahem, jako je konflikt v Sýrii, mezinárodní soudnictví nebo lidská práva.

Českou delegaci vede premiér Andrej Babiš (ANO), který v New Yorku plánuje přednést před Valným shromážděním řeč. Premiéra kromě Petříčka doprovodí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Hlavní podzimní část 74. zasedání Valného shromáždění OSN bude trvat do konce prosince. Předpokládá se, že se zasedání zúčastní představitelé všech 193 členských států OSN. Všeobecná rozprava potrvá od 24. do 30. září.