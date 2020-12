Petříček si nedovede představit podporu pro MS v Bělorusku

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) si nedovede představit, že by demokratický svět podporoval konání mistrovství světa v hokeji příští rok v Bělorusku. Domnívá se, že by se pořádáním šampionátu neměl legitimizovat represivní režim prezidenta Alexandra Lukašenka. Řekl to dnes novinářům. Také podle opoziční TOP 09 nesmí být sportovní soutěže kulisou pro potlačování lidských práv a svobod.

Bělorusko by kvůli napjaté politické situaci mohlo o spolupořadatelství mistrovství přijít. Podle magazínu The Hockey News se mezinárodní federace IIHF chytá přesunout část turnaje z Minsku do Ruska. Druhým hostitelem šampionátu bude Lotyšsko. Už v srpnu lotyšský premiér Krišjánis Kariňš prohlásil, že si organizaci MS se svým jižním sousedem aktuálně nedovede představit.

Teoreticky by se šampionát mohl konat jen v Lotyšsku. Podle informací ruských médií ale v Rize v současnosti není druhá aréna, ve které by se mohlo hrát. Lotyšsko by k uspořádání celého turnaje údajně potřebovalo dalších pět milionů dolarů, které nemá.

"Je to především záležitost organizátorů, což je Lotyšsko a Bělorusko. Já jsem zaznamenal již silnou kritiku ze strany Lotyšska, že by mělo proběhnout mistrovství světa v hokeji zároveň v obou zemích zejména kvůli tomu, co se odehrává v Bělorusku. Tamní režim pokračuje v represích, v násilí proti pokojně demonstrujícím. Nedovedu si představit, že by demokratický svět podporoval konání mistrovství světa v hokeji v Bělorusku Alexandra Lukašenka," řekl Petříček. "Můj názor je jednoznačný, že bychom neměli pořádáním mistrovství světa v hokeji legitimizovat represivní režim typu Alexandra Lukašenka," dodal.

Senátor Tomáš Třetina (TOP 09) v tiskové zprávě upozornil, že totalitní vlády rády zneužívají podobná velká setkání k legitimizaci své pozice. "Občané především potřebují své občanské svobody a respektování lidských práv. Je nepřijatelné, aby na stadionu jásaly davy a za stadionem státní policie brutálně mlátila demonstranty. Víme o celé řadě běloruských občanských skupin, které aktivně vystupují proti plánu realizovat MS v hokeji v Minsku," poznamenal.

Bělorusko čelí od prezidentských voleb z 9. srpna vážné vnitropolitické krizi. Úřady po volbách opět vyhlásily vítězem 66letého Alexandra Lukašenka, který podle nich získal více než 80 procent hlasů. Evropská unie, stejně jako běloruská opozice, odmítla výsledek uznat a zavedla sankce proti Lukašenkovi a jeho spolupracovníkům zodpovědným za falšování voleb a porušování lidských práv při potlačování protestů. Ty propukly prakticky hned po hlasování a pokračují již déle než 100 dnů.