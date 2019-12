Petříček: MMR by mělo vládu informovat o obsahu auditu

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)by mělo vládu informovat o obsahu auditu Evropské komise kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a o tom, jak bude dále postupovat. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Zároveň se připojil k názoru MMR, že má Česko nyní dva měsíce na reakci na audit. Petříček také zdůraznil, že pokud by na základě auditu muselo Česko vracet část proplacených unijních dotací, náklady by neměli nést daňoví poplatníci.

"My jsme se neměli ještě možnost s obsahem toho auditu seznámit. Já očekávám, že ministerstvo pro místní rozvoj představí audit vládě," řekl Petříček. Úřad by podle něj měl ministrům sdělit i to, jak bude dál postupovat. "Podle mých informací bychom měli mít ještě dva měsíce na to, abychom mohli zareagovat a poslat připomínky Evropské komisi. Následně ještě jsou nějaké možnosti konsolidačního řízení," řekl Petříček.

O tom, že má Česko dva měsíce na další vyjádření k auditu, mluvili v neděli i představitelé MMR. Evropská komise nicméně v pátek uváděla, že auditní zpráva je konečná. Server iRozhlas.cz s odvoláním na mluvčího EK napsal, že Česko bude mít dva měsíce na to, aby přijalo doporučení obsažená v auditu.

Auditní zpráva je podle vyjádření EK i MMR tajná. Podle Petříčka by ale přesto bylo na místě, aby MMR sdělilo veřejnosti, co výsledky auditu znamenají pro Česko. V jarní předběžné auditorské zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Česko by kvůli takovému hodnocení mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun.

Petříček předpokládá, že se obsahem auditu bude zabývat grémium ČSSD, až se s ním ministři seznámí. Do té doby nechtěl předjímat další postup. "Opakovaně jsme ale říkali, že pokud bude skutečně nutné nějaké korekce udělat, nemělo by to být z veřejných rozpočtů, neměli by to platit daňoví poplatníci," upozornil.

I kdyby konečná verze auditu potvrdila, že Babiš je ve střetu zájmů, Petříček neočekává, že by to nějak ovlivnilo možnosti Česka vyjednávat o víceletém finančním rámci EU na roky 2021 až 2027. "Nemám informace, že by něco takového reálně hrozilo," řekl. Připomněl, že velká část jednání o finančním rámci se vede na úřednické úrovni, ne na úrovni předsedů vlád.