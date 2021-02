Petříček: ČSSD může těžko s ANO spolupracovat po volbách

Praha - ČSSD může jen těžko po volbách spolupracovat s hnutím ANO, s kterým aktuálně tvoří vládní koalici. Na tiskové konferenci to novinářům řekl šéf diplomacie a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Vysvětlil to tím, že se hnutí ANO posouvá doprava a odklání se od programových priorit vládní spolupráce. Ministryně práce a další místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová doplnila, že ČSSD při jednání o společné kandidatuře se Zelenými hledá partnera, s kterým bude chránit sociální stát.

Petříček řekl, že formulování povolební strategie a přístupu k pravicovým stranám by mělo být důležitou součástí případné dohody se Zelenými. "Projekt by se měl zavázat, že neumožní pravicovou vládu. ANO a ODS se k sobě v uplynulých měsících přibližují a pokukují po možné spolupráci," vysvětlil. ANO podle něj opouští témata, která si jeho společná vláda s ČSSD vytkla a která do programového prohlášení prosadili sociální demokraté.

Ministr doplnil, že spolupráci s "pravicovým ANO" si představit nedokáže. Maláčová řekla, že cílem projektu se Zelenými by tak mělo být chránit sociální stát. "Velmi se bojíme nástupu pravice a toho, co by s těmito obrovskými rozpočtovými výpadky mohla v České republice začít dělat," uvedla. Počínání vlád občanských demokratů Mirka Topolánka a Petra Nečase podle ní oproti tomu bylo "slabým odvarem".

Šéf ČSSD Jan Hamáček na víkendovém on-line sjedu Zelených řekl, že strana je pro ČSSD nejbližším politickým partnerem. Mezi subjekty jsou podle něj rozdíly, ale i překvapivé programové shody. Sjezd poté pověřil vedení Zelených k jednání s možnými partnery o spolupráci v podzimních volbách. Do společného předvolebního projektu půjdou Zelení jen tehdy, pokud bude jasně vyloučena jakákoli spolupráce s hnutím ANO. Zelení zároveň odmítli spolupráci s SPD a KSČM.

Maláčová dnes řekla, že vyjednávání budou složitá, strany k sobě musí najít důvěru a překonat některé různé názory. Věří ale, že uskupení naleznou kompromis a společně zabrání nástupu pravice. Volební kampaň by však podle ní měla být založená na idejích, ne personáliích. Petříček řekl, že strany se shodují na základních tématech. "To je dobrý základ, abychom dále jednali," doplnil.

Zelení a ČSSD debatují o styčných programových bodech. Vznikne programová skupina, jež se bude snažit sladit priority subjektů. Podle spolupředsedy Zelených Michala Berga se může stát, že se s ČSSD strana nesejde v konkrétních bodech, ať už procesních, nebo obsahových. Je ale příznivcem vyjednávání.