Petříček chce ve vládě mluvit o možné pomoci Itálii a Španělsku

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce na jednání vlády mluvit i o možné pomoci Itálii a Španělsku, které nejhůř z evropských zemí zasáhla epidemie koronaviru. Řekl to dnes novinářům na pražském letišti. Petříček naznačil, že by pomoc mohla být ve formě vyslání lékařských týmů, zároveň ale upozornil na to, že takové rozhodnutí by bylo na ministerstvech zdravotnictví a obrany. Pomoc Itálii a Španělsku už nabídlo například Německo.

"Já chci zvednout tuto otázku i na vládě. Rád bych s kolegy hovořil o možnosti pomoci lékařskému personálu v Itálii," řekl Petříček. Zdůraznil ale, že českou prioritou musí být zajištění toho, aby byl český zdravotní systém připraven na epidemii koronaviru a aby byla kvalitní péče o nakažené.

Ministr nicméně podotkl, že považuje za správné chovat se v EU solidárně. "Nesmíme zapomínat, že ten problém je dnes celoevropský. Pokud se situace vyřeší v jedné části Evropy a v jiné části to nebudou zvládat, dopady budou pro nás pro všechny. Ať ekonomické, tak pokračující riziko dalšího šíření (koronaviru)," řekl.

Rozhodnutí o pomoci Itálii a Španělsku je podle Petříčka především na ministerstvech zdravotnictví a obrany. Ministr připomněl, že některé evropské země nabídly vyslání lékařských týmů do Itálie, což podle něj může znamenat i přínos pro ně, protože se seznámí s tamními zkušenostmi při léčbě závažných případů onemocnění. "Je to možná také i v našem zájmu mít bezprostřední zkušenost z oblasti, kde ta epidemie v Evropě začala, kde je nejvážnější a jak postupují," řekl.

Petříček také řekl, že krize dala Evropě několik varovných signálů o tom, že není soběstačná v zajištění ochranných pomůcek. V EU by se podle něj mělo začít mluvit o tom, co je možné v unii vyrobit, aby nezůstala odstřižena od klíčového vybavení v momentě, kdy se přeruší dodavatelské řetězce.