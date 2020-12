Petříček chce, aby ČR uznávala antigenní testy při cestě ze SR

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) by chtěl, aby i Česká republika uznávala antigenní testy při návratu ze Slovenska. Na dotaz ČTK napsal, že to chce dnes řešit na vládě. Na Slovensko lze od pátku cestovat jen s negativním antigenním testem. Petříček v pátek na twitteru uvedl, že Česko plánuje zavést tuto možnost se všemi sousedními zeměmi v polovině ledna.

Slovensko je na cestovatelském semaforu v červené barvě, stejně jako většina evropských států. Cestující, kteří v těchto zemích strávili v posledních 14 dnech více než 12 hodin, musí před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář. Do pěti dnů od vstupu na české území se dotyčný musí podrobit PCR testu a výsledek musí do sedmi dnů od příjezdu předložit příslušné krajské hygienické stanici. Po návratu lze předložit také výsledek PCR testu z jakékoliv země EU, nesmí být ale starší 72 hodin. Tato povinnost se nevztahuje na osoby mladší pěti let.

Petříček chce téma otevřít na dnešním zasedání kabinetu. "Tisíce rodin mají na Slovensku příbuzné. Určitě je potřeba k návštěvám přistupovat rozumně, ale pokud Slovensko již uznává levnější antigenní testy, rád bych, abychom tuto možnost také lidem dali," napsal ČTK.