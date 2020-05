Petříček bude dnes jednat s polským ministrem zahraničí - video

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes bude jednat se svým polským protějškem Jackem Czaputowiczem zejména o aktuální situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií. Měli by hovořit o režimu na česko-polské hranici. Petříček minulý týden řekl, že očekává, že by se mohlo mezi zeměmi volně cestovat v druhé polovině června. Vstup na polské území je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i občanům ČR, existují však různé výjimky.

Kromě koronavirové situace budou ministři probírat také chystané předsednictví Polska ve visegrádské skupině (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Seskupení nyní předsedá Česká republika, šéfové diplomacií se budou zabývat i spoluprací uvnitř něj. Debatovat by Petříček s Czaputowiczem měli také o transatlantických vztazích a vývoji vztahů s Ruskem a Čínou.

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, zřízení památníku v pražských Řeporyjích věnovanému protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy, či kvůli rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Tři pražští politici nedávno dostali policejní ochranu.

Ministerstva zahraničí a zdravotnictví byla zároveň kritizována čínským velvyslanectvím v ČR za to, že jejich dokumenty označují Tchaj-wan jako zemi. Ambasáda to považuje za porušení politiky jedné Číny a mohlo by to znamenat pozastavení vzájemné spolupráce, informoval Deník N. Čínské velvyslanectví také v lednu varovalo tehdejšího předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) před chystanou cestou na Tchaj-wan. Podle horní komory byl dopis výhrůžným vměšováním se do vnitřních záležitostí ČR a bezprecedentním porušením suverenity ČR. Současný předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) cestu na Tchaj-wan také zvažuje.