Petr Pavel poděkoval sudetoněmeckému sdružení za zlepšení vztahů

Selb (Německo) - Prezident České republiky Petr Pavel dnes poděkoval předsedovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndu Posseltovi za zlepšení v česko-německých vztazích. Ty jsou podle Pavla nejlepší za poslední dobu a dávají i základ pro další spolupráci. V projevu na zahájení Bavorsko-českých týdnů přátelství v německém Selbu Pavel mimo jiné zmínil, že je potřeba spíše spolupracovat na řešení problémů migrace než se zabývat myšlenkou na opětovné uzavření hranic.

"Vítám posun v Sudetoněmeckém krajanském sdružení a chtěl bych poděkovat Berndu Posseltovi, opravdu si toho vážím," řekl dnes Pavel. Posselt byl také jedním z hostů dnešního zahájení týdnů bavorsko-českého přátelství.

Pavel se dotknul i současné situace Evropy po ruské invazi na Ukrajinu. Řekl, že při všech setkáních s představiteli evropských zemí se je snaží přesvědčit, že pomoc bojující Ukrajině je také bojem za udržení evropských hodnot. "Proto naléhám na všechny partnery, aby udrželi podporu a pomohli nejen uprchlíkům, ale podpořili Ukrajinu i v boji. Pokud by prohrála Ukrajina, prohráli jsme svým způsobem my všichni," řekl Pavel. Hosté jeho slova pak ocenili dlouhým potleskem.

Pavel využil dnešního slavnostního zahájení přeshraničního festivalu v Selbu i k jednání s bavorským předsedou zemské vlády Markusem Söderem. Mimo jiné by rád podpořil i lepší dopravní propojení obou regionů, které by podle Pavla pomohlo Bavorsku i české ekonomice. Stejné téma zmínil ve svém projevu i Söder, který řekl, že zatímco severojižní spojení napříč Bavorskem je dobré, stále chybí spojení ze západu na východ. To by mohlo být podstatné i pro českou stranu. Například na železnici je elektrifikace na české straně až do Chebu, za hranicemi ale zatím nepokračuje.

Podobně i silniční napojení na Německo z Karlovarského kraje je zatím nedokončené. Dálnice D6 končí u Chebu a ačkoli na německou dálnici A9 je to jen pár desítek kilometrů, na německé straně zatím chybí zájem rozšířit vozovku od Chebu k dálnici A9.

Program tříměsíčního přeshraničního festivalu, jehož zahájení se dnes Pavel i Söder zúčastnili, je plný akcí, včetně netradičních. Budou se týkat sportu, přinesou hudební vystoupení, open air festival Dancing friends, uměleckou světelnou a videoinstalaci, poznávací zájezdy přes hranice nebo třeba společné dny udržitelnosti. Festival se zaměří také na různé aspekty přeshraničních vztahů; kromě jiného na světlo, přírodu, vodu, Evropu, jazyk a historii, kuchyni a umění a design. Společnou vizí je, aby celý bavorsko-český příhraniční region vytvářel společný prostor pro budoucnost.