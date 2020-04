Petr Janda už bez Jiřího Valenty připravuje nové album Olympiku

Praha - Petr Janda připravuje ve svém studiu nové album kapely Olympic, která patří k zakladatelům české bigbeatové hudby. Na desce již nebude hráč na klávesové nástroje Jiří Valenta, na jehož místo kapela vyhlásila konkurz. Novinka by se měla objevit letos v září. Předchozí deska Olympiku vyšla pod názvem Trilobit před dvěma lety.

S klávesistou a zpěvákem Valentou se Olympic rozloučil po 34 letech jeho členství v kapele. "Výpověď Jiřího Valenty není pro nás nějakou novinou. Očekávali jsme ji už delší dobu. Jirka prostě není v pořádku a každým dnem se jeho stav zhoršoval. Vyhlašujeme konkurz na post klávesáka, jakmile bude vybrán a bude situace kolem koronaviru uklidněna, natočíme nové album a vyrazíme již s novým klávesákem na tour," píše Olympic na svých stránkách.

Sestavu Olympiku tvoří v současné době Janda, který je ve skupině založené Miloslavem Růžkem od roku 1963, baskytarista Milan Broum, jenž přišel v roce 1975 a bubeník Martin Vajgl. Ten v roce 2013 nahradil zemřelého Milana Peroutku. "V kapele už není taková legrace, ale za to je strašně pracovitá," konstatoval Janda, který nedávno využil k návratu do vlasti poslední letadlo z USA, kde stihnul dva samostatné koncerty. Vystoupení v Tampě musel vzhledem k uzavření hranic zrušit. Ve Spojených státech před časem Janda navázal spolupráci s Berklee College of Music v Bostonu. Nyní ve studiu Propast ve Stříbrné Skalici ve Středních Čechách připravuje další album Olympiku.

"Nějaký plán, jak bychom to i za současných opatření dali dohromady, mám. Nahrávky pošlu klukům, v kontaktu jsme telefonicky. Chtěl bych, abychom si ve čtyřech i s novým klávesákem a se zvukařem zašli na kontrolu, jestli to nemáme, a pak se na dva týdny zavřeme ve studiu. Nahrávky bych míchal jen se zvukařem a nakonec se sejdeme na sbory a závěrečný mix," řekl ČTK Janda, který je výhradním autorem hudby.

Jeho plánům nahrává skutečnost, že studio Propast se nachází v liduprázdné oblasti. "Tady je hustota obyvatelstva asi jako v Mongolsku, jdeš po lese a nepotkáš ani živáčka," podotkl Janda.

Olympic již na svých stránkách oznámil nová data přeložených koncertů. Pro své fanoušky tam členové kapely nyní umisťují krátká videa.

Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku. V 80. letech Olympic zaznamenal velký úspěch s nahrávkami Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř. "Jestli mě ten koronavirus neporazí, tak za dva a půl roku oslavíme šedesátku," připomněl sedmasedmdesátiletý kytarista, zpěvák a skladatel Janda.