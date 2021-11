Pětina firem nereagovala na výzvu ERÚ k doložení zajištění dodávek energií

Praha - Zhruba pětina dodavatelů energií dosud neodpověděla Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) na jeho na výzvu k doložení zajištění dodávek pro své zákazníky. Z asi 450 firem odpovědělo úřadu přes 355, přesné číslo úřad oznámí později. Data se nyní budou vyhodnocovat. ERÚ ale bude muset zachovat povinnost mlčenlivosti, konkrétní výsledky tak oznámí pouze vládě, řekl dnes ČTK mluvčí úřadu Michal Kebort. Dodavatelé měli čas na odpověď do konce října, v případě komunikace přes datovou schránku do 2. listopadu.

"V průběhu dneška byly doručeny už jen jednotky odpovědí, k pátku to bylo 355, finální číslo oznámíme po zítřejší (úterní) půlnoci, kdy uplyne termín i pro ty, kteří si nevyzvedli datovou schránku," řekl Kebort. Celkem úřad oslovil na 450 dodavatelů energií.

Odpovědi nyní bude úřad zpracovávat. "Z velké části jde o manuální práci vzhledem ke značné nesourodosti odpovědí, ta je dána mimo jiné tím, že dodavatelé podobný dotazník vyplňují poprvé," řekl Kebort. Odpovědi úřad jen neeviduje, ale kontroluje i jejich relevantnost.

ERÚ při svých průzkumech musí zachovávat povinnost mlčenlivosti s výjimkou pravomocně uzavřených případů. "Konkrétní společnosti by tak musely porušit energetický zákon, muselo by proběhnout správní řízení a uložení pravomocné sankce, pokud by mělo být zveřejněno jejich jméno," uvedl mluvčí. Veřejnost se tak od úřadu dozví pouze agregované výsledky. "Detailní výsledky budou dostupné vládě, zde jsou pravidla jiná vzhledem k tomu, že jde o orgán státní správy," řekl Kebort.

Pokud by neodesláním dotazníku porušili dodavatelé zákon, čelili by sankci, která by podobně jako jiná pravomocná rozhodnutí byla zveřejněna na webových stránkách ERÚ. Bude tak pravděpodobně možné dohledat, jaké firmy neodpověděly úřadu vůbec. Za porušení energetického zákona hrozí firmám obecně pokuta až 15 milionů korun.

Úřad výzvou dodavatelům reaguje na krach několika dodavatelů v důsledku vysokých cen plynu a energií. ERÚ má jen omezené kompetence, jak obchodní strategie prodejců elektřiny nebo plynu prověřit či regulovat. Zákonodárci nepočítali s dramatickým vývojem na trhu, úřad tak nevybavili potřebnými nástroji.

Rozhodnutí o ukončení dodávek elektřiny a plynu oznámila v polovině října skupina Bohemia Energy, která je největším uskupením alternativních dodavatelů energií v ČR se zhruba 900.000 odběrnými místy. O ukončení činnosti následně informovala také firma A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy a Kolibřík energie s 28.000 klienty.