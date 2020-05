Pětina českých dětí se nevyzná v otázkách týkajících se zdraví

Praha - Pětina českých dětí ve věku 13 až 15 let je takzvaně zdravotně negramotná. Neorientují se v pokynech lékařů nebo nedokážou vyhodnotit informace o zdraví, které dostanou. Často také netuší, co dělat, aby jejich chování neohrožovalo zdraví jejich nebo lidí okolo. O něco lépe jsou na tom dívky, zejména pokud jde o dodržování lékařských pokynů. Vyplývá to ze studie o zdravotní stylu školáků (HBSC), která vznikla ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

"U českých dětí s nízkou úrovní zdravotní gramotnosti je až dvojnásobně vyšší šance, že se opakovaně opijí nebo budou experimentovat s marihuanou. Riziko, že se z nich stanou pravidelní kuřáci, je dokonce téměř trojnásobné," uvedli autoři studie.

Děti nejvíce věří ve své teoretické znalosti a praktické dovednosti. Více než dvě pětiny z nich uvádějí, že mají dobré informace o zdraví. Stejný podíl dětí je jednoznačně přesvědčen, že zvládne dodržovat pokyny od zdravotnického personálu. Školáci naopak nemají ani zdaleka takovou důvěru ve vlastní schopnosti kritického myšlení. Necelá pětina z nich je přesvědčena, že umí porovnat informace o zdraví z různých zdrojů a zvládne zjistit, zda jsou informace související se zdravím správné.

"Platí, že čím víc jsou mladí lidé ve všech aspektech zdravého životního stylu zběhlejší, tím lépe se skutečně cítí," uvedli autoři studie. Školáci s nižším hodnocením zdravotní gramotnosti vykazují prakticky ve všech porovnávaných kritériích výrazně horší výsledky. Častěji mohou mít například psychosomatické obtíže, je u nich vyšší riziko depresí nebo mají nižší celkovou životní spokojenost.

"Děti s nižší úrovní zdravotní gramotnosti jsou na chvostu statistik také v dalších aspektech životního stylu. Markantní je vztah mezi nízkou gramotností a stravovacími návyky," zjistili vědci. Děti z této skupiny jedí málo ovoce a zeleniny, často vynechávají snídáni a více pijí například energetické nápoje. Jsou rovněž méně pohybově aktivní a více trpí nedostatkem spánku.

Průzkumu se zúčastnilo přibližně 9000 školáků z 230 škol ve 14 krajích Česka. Sběr dat se uskutečnil v roce 2018.