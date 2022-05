Petici žádající změnu zemědělských dotací podepsalo téměř 19.000 lidí

Praha - Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal a předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha dnes předali na úřadě vlády petici proti změnám v nastavení zemědělských dotací. Podepsalo ji 18.900 lidí a požaduje, aby vláda změnila nastavení tzv. redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Varují, že současné nastavení povede k dalšímu růstu cen potravin a omezení produkce.

Obě organizace změnu redistributivní platby kritizují od začátku roku, kdy o tom rozhodla vláda. Na tuto platbu má podle Národního strategického plánu směřovat 23 procent z celkového objemu přímých plateb. Doposud bylo plánováno deset procent.

Podle Pýchy chtějí peticí upozornit hlavně na to, že současné nastavení dotační politiky vážně ohrozí produkci některých potravin a převážně živočišnou výrobu. Často se podle něj v diskusích objevovalo, že změny dotací se dotknou jen několika málo největších zemědělců. To, že se podařilo během několik týdnů posbírat téměř 19 tisíc podpisů, podle něj naopak dokazuje, že se to týká velkého množství středních a větších firem, které jsou hlavními producenty potravin v ČR. Petici podle něj nepodepisovali jen majitelé firem nebo manažeři, ale i zaměstnanci.

Podle Doležala by oba svazy uvítaly, kdyby se platba snížila alespoň na 18 procent. Ideální by podle něho bylo, kdyby na tuto platbu směřovalo podobné procento přímých plateb, jako je tomu v jiných zemích EU, kde se pohybuje okolo 12 nebo 13 procent. "Často se budeme ocitat v situaci, kdy náš zemědělec bude muset konkurovat zemědělci v Německu, který nebude takto znevýhodněn," řekl. Svazy upozorňují, že český zemědělec může mít třikrát nižší přímou platbu než rakouský.

Podotkl také, že podle Evropské komise by měla zemědělská politika států včetně redistributivní platby odpovídat podmínkám jednotlivých států a také reflektovat konflikt na Ukrajině, kvůli kterému výrazně stouply ceny zemědělských komodit. V následujících letech může podle něj hrozit, že stát bude muset zachraňovat některé segmenty zemědělství, jako je například chov prasat, skotu nebo pěstitele ovoce a zeleniny.

Spolu s petičními archy předali premiérovi Petru Fialovi (ODS) dopis, který podle Pýchy podepsala většina specializovaných chovatelských, pěstitelských nebo zpracovatelských organizací, které sdílejí jejich názor. Stojí v něm, že vláda přistupuje k problematice nastavení dotací kontraproduktivně a pasivně a také, že v budoucnu hrozí, že řadu českých domácností v budoucnu postihne kromě současné energetické chudoby také chudoba potravinová.

Pýcha dodal, že o nastavení dotací se v současné době diskutuje na úrovni vládní koalice a uvítal by, aby vláda svazy přizvala k vyjednávání. "Pro mě je nepochopitelné, že jsme po několika žádostech neměli možnost se setkat s některými nejvyššími představiteli koaličních stran," dodal. Zatím jednali pouze s premiérem, který jim slíbil, že společná jednání se ještě budou konat, zatím ale na ně nedošlo.