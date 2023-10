Petici za vyznamenání pro odbojovou skupinu Mašínů výbor předal na Hrad

Praha - Petici, aby prezident Petr Pavel vyznamenal členy odbojové skupiny bratří Mašínů, které Senát letos nominoval na medaili Za hrdinství, dnes petiční výbor v zastoupení senátora Marka Hilšera (STAN) a dokumentaristy Martina Vandase předal vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Janě Vohralíkové. Hilšer dnes ČTK řekl, že petice má momentálně 1346 podpisů a výbor se ji rozhodl prezidentovi předat, ačkoli ještě neskončila. Podepsat se pod ni je možné do 27. října.

Pavel už dříve uvedl, že by s oceněním Mašínů měl problém, vyznamenat ale hodlá jejich sestru Zdenu Mašínovou, na jejíž nominaci se Sněmovna a Senát shodly. Na konci září pak prezident v souvislosti s peticí uvedl, že nechce před 28. říjnem odtajňovat, kdo bude vyznamenán. Doplnil však, že jeho postoj k vyznamenání Mašínů se nezměnil, je stále stejný. Vohralíková dnes řekla, že petici prezidentovi předá a bude mu tlumočit vše, co jí předkladatelé řekli.

Podle Hilšera by byli předkladatelé petice rádi, kdyby se nad vyznamenáním celé odbojové skupiny prezident zamyslel a zvážil vyznamenání celé skupiny, když avizoval, že uvažuje o vyznamenání Zdeny Mašínové. "Připadalo nám, že by bylo dobře, kdyby do vyznamenání byli zahrnuti všichni," řekl Hilšer kancléřce při předávání.

"Sledujeme tím i to, aby se o té věci více a vážně mluvilo, abychom nezůstávali ve schématech vrazi nebo hrdinové," řekl Hilšer. "Můžeme se o tom bavit s chladnou hlavou bez nějakých emocí, a proto jsme i požádali pana prezidenta, aby si to třeba ještě rozmyslel," doplnil senátor.

Mezi signatáři petice jsou podle Hilšera například místopředseda Senátu a TOP 09 Tomáš Czernin, senátorka Hana Kordová Marvanová (nestr., zvolená s podporou SPOLU), lidovecký poslanec Ondřej Benešík nebo europoslanec ODS Alexander Vondra, který ve funkci ministra obrany udělil Ctiradovi a Josefovi Mašínovým a dalšímu členovi skupiny Milanu Paumerovi resortní vyznamenání.

V roce 1945 vyznamenal bratry Mašíny prezident Edvard Beneš československou medailí Za chrabrost, za jejich statečnost během druhé světové války. Po sílících represích a popravách kritiků komunistického režimu se bratři rozhodli pro ozbrojený odboj. Skupina působila v letech 1951 až 1953. Spolu s Milanem Paumerem, Václavem Švédou a Zbyňkem Janatou se Mašínové rozhodli utéci z totalitního Československa, vstoupit do armády USA a bojovat proti komunismu se zbraní v ruce.

Mašínům jejich odpůrci vytýkají, že ve snaze opatřit si zbraně a peníze zabili odzbrojené policisty. První pokus v roce 1951 selhal, Ctirad Mašín byl uvězněn. V roce 1953 se Mašínové s Paumerem probili do americké zóny v tehdejším Západním Berlíně. Švéda a Janata byli zadrženi a v roce 1955 se Ctiborem Novákem popraveni.

Senát všech šest členů skupiny nominoval osmkrát, letos počátkem srpna na Hilšerův podnět na medaili Za hrdinství. Sněmovna navrhla loni tehdejšímu prezidentu Miloši Zemanovi celou skupinu, letos počátkem června schválila jen navržení Janaty a Nováka.