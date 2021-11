Pětibojařům se vypuštění parkuru nelíbí, podle Svobody je to nesmysl

Praha - Českým moderním pětibojařům se nezamlouvá skutečnost, že by měl jejich sport přijít o parkur. Olympijský vítěz z Londýna David Svoboda řekl, že to je nesmysl, a podle jeho slov závodníci budou v otevřeném dopisu žádat odstoupení současného vedení.

Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM) ve čtvrtek po jednání výkonného výboru potvrdila šokují zprávu, že počínaje olympijským cyklem s vrcholem v Los Angeles v roce 2028 vypadne z programu tohoto sportu parkur. O nové disciplíně se má teprve rozhodnout.

"Je to nesmysl. Nikdo to nechápe, alespoň z mého okolí," řekl současný trenér mládeže Svoboda na webu Armádního sportovního centra Dukla. Pro ČTK dodal, že vznikla iniciativa pětibojařů po celém světě. "Špičkových aktivních i bývalých závodníků, trenérů, kteří se dali dohromady a už toho mají dost. Budeme otevřeným dopisem žádat odstoupení současného vedení unie, protože už není čas na kompromis. Chceme zachránit pětiboj v současným složení disciplín a konečně vyvolat akci, která změní nerespektování pětibojařů touhle vrchností."

Pátý muž z letošní her v Tokiu Martin Vlach si myslí, že bez parkuru by už nešlo o moderní pětiboj. "Bude to jen nějaká kombinace pěti disciplín," uvedl Vlach v tiskové zprávě.

Mistr Evropy z roku 2016 Jan Kuf, který se aktuálně připravuje v USA na novou sezonu, má jízdu na koni přes překážky za nejkrásnější disciplínu moderního pětiboje vedle šermu, plavání a běhu spojeného se střelbou. "Dělá pětiboj tak krásným a zajímavým sportem. A teď to takhle odeberou, jakoby se nechumelilo," řekl Kuf iSport.cz. "Přijde mi šílené, že jsou schopní tohle udělat. Momentálně to vidím tak, že já i další stejně staří pětibojaři po Paříži prostě skončíme."

Svoboda kritizuje vedení UIPM dlouhodobě. "Jsou tam stejní lidé třicet let. Prezident Klaus Schormann tedy jen osmadvacet. Nikdy jsem ho neměl rád. Byly mezi námi problémy. Hlasitě jsem kritizoval jeho kroky už v době, kdy jsem ještě aktivně závodil," řekl Svoboda.

Podle Svobody je třeba jednat rychle, aby pětiboj nepřišel o další generaci závodníků. "Buď je donutíme odstoupit, nabito na to máme, a když se to nepodaří, tak jednou z krajních variant je případně založit novou unii pětiboje, která bude hájit zájmy pětiboje," pronesl Svoboda. Sám si ale neumí představit, že by z něj byl funkcionář. "Jen kdyby to bylo nezbytně nutné," prohlásil.

Pětiboj prochází poslední dobou skoro v každém olympijském cyklu změnami. Dlouho byl pětidenní, od Atlanty 1996 byl zhuštěn do jednoho dne a v Aténách 2004 v něm takto vybojoval bronz Libor Capalini. V roce 2009 došlo ke sloučení běhu a střelby z pistole, která navíc byla nahrazena laserovou zbraní. V současnosti se šerm koná o den dříve a druhý den je na programu ještě bonusové kolo a zbylé disciplíny.

Na příštích hrách v Paříži by sportovci měli stihnout plavání, šerm, parkur a kombinovaný běh se střelbou v novém formátu během pouhých 90 minut a vyřazovacím způsobem v průběhu tří dnů.