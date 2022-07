Pětibojaři Houška s Tůmou vybojovali na MS bronz ve štafetě

Alexandrie (Egypt) - Moderní pětibojaři Filip Houška a Matouš Tůma nečekaně vybojovali na mistrovství světa bronzovou medaili ve štafetě. Věkem stále ještě junioři nestačili v Alexandrii pouze na vítězné Korejce a domácí Egypťany. Postarali se o první cenný kov pro český moderní pětiboj od MS 2018 v Mexiku, kde rovněž ve štafetě skončili druzí Jan Kuf a Martin Vlach. Z dalších dvou šampionátů se výprava vrátila bez medaile.

"Když jsme viděli soupisku, tak jsem se toho báli, protože ostatní týmy nasadily, na rozdíl od nás, celkem špičku. Říkali jsme si, že tu nemáme co ztratit, a šli jsme do toho s čistou hlavou. Nepřemýšleli jsme nad tím. Nakonec to vyšlo, tak jsme hrozně rádi," řekl Tůma v nahrávce pro média.

Čeští mladíci, kteří byli v červnu v Barceloně členy bronzového týmu na juniorském mistrovství Evropy, rozjeli soutěž nadějně už v úvodním šermu, ve kterém skončili čtvrtí. "Šerm byl klíčový a potom kombi. Šerm vyšel suprově, krásně jsme se doplňovali, na nás parádní finální výsledek," pochvaloval si Houška, který na zmíněném MEJ získal titul ve smíšené štafetě s Lucií Hlaváčkovou.

Do závěrečné kombinované disciplíny odstartovali Češi jako pátí. Dvacetiletý Tůma skvělým během a střelbou vytáhl dvojici na druhé místo a čerstvě jednadvacetiletý Houška pak medailovou pozici uhájil. "Bohužel jsem to (druhé místo) neudržel, ale třetí bereme všema deseti," dodal Houška.

Šampiony se stali Čung Čin-Hwa a Čun Un-Te, stříbro získali Aslam Hamád a Ahmad Hamid.

Mistrovství světa v moderním pětiboji v Alexandrii (Egypt): Muži - štafeta: 1. Čung Čin-Hwa, Čun Un-Te (Korea) 1427, 2. Hamád, Hamid (Eg.) 1419, 3. Houška, Tůma (ČR) 1408.