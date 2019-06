Pět lidí bylo v Beskydech zraněno po úderu blesku do stromu

Ostravice (Frýdecko-Místecko) - Pět lidí dnes bylo na Frýdecko-Místecku v Beskydech zraněno poté, co do blízkého stromu udeřil blesk. Nejvážněji zraněn byl sedmnáctiletý chlapec, který měl po zásahu spálený oděv a utrpěl popáleniny prvního až druhého stupně na trupu. ČTK to sdělil mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

Neštěstí se stalo okolo 13:15 v horském terénu mezi obcí Ostravice a Lysou horou. Šestnáctiletého chlapce blesk srazil k zemi. "Zasahující lékař u něj zjistil stopy po zásahu, chlapec však neutrpěl popáleniny. Dívka stejného věku byla po působení účinků blesku otřesená a prochladlá," uvedl Humpl. Otřesená byla rovněž devatenáctiletá dívka, která neměla žádné vnější známky zranění.

"Padesátiletá žena byla úderem blesku podle všeho odhozena a při pádu na zem si poranila hlavu. Byla krátce v bezvědomí, se záchranáři však již později v kontaktu," popsal Humpl. Zdravotnické týmy všechny pacienty transportovaly do nemocnic, popáleného chlapce do Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), ostatní čtyři do frýdecko-místecké nemocnice.

Mluvčí FNO Naďa Chattová ČTK řekla, že chlapec utrpěl popáleniny na 12 procentech těla. "Je mimo ohrožení života, v tuto chvíli je jeho zdravotní stav stabilizovaný. Nepřetržitě je monitorován na jednotce JIP, a to z důvodů možných kardiologických a neurologických komplikací. Následovat budou další odborná vyšetření," řekla Chattová.