Pět hodin spánku čtvrtkařkám stačilo, Vondrová pokořila vytouženou hranici

Budapešť - Pět hodin spánku po překvapivé bronzové medaili se smíšenou štafetou stačilo českým čtvrtkařkám Ladě Vondrové a Tereze Petržilkové, aby měly i dnes dopoledne rychlé nohy. Obě na mistrovství světa postoupily z rozběhů individuálního závodu na 400 metrů. Vondrová dokonce výkonem 50,92 sekundy poprvé pokořila hranici 51 sekund, po které už dlouho toužila.

Třiadvacetiletá Vondrová v Budapešti prožívá neskutečný šampionát. "Mám teď v hlavě trochu guláš. Jsem samozřejmě strašně ráda. Je to konečně pod 51, je to semifinále, je to olympijský limit. Až si říkám, že něco nehraje, jestli to tady není až moc dobré," řekla novinářům.

Po štafetě musela ještě na dopingovou kontrolu, takže se dostala do postele hodinu po půlnoci. A ve čtvrt na sedm už vstávala. Navzdory krátkému spánku si vylepšila o 21 setin sekundy osobní rekord. "Když to tam je, tak to tam prostě je. Já to tak nějak vím celou sezonu, jen jsem si to schovávala až sem. Ale věděla jsem po té štafetě, že to v nohách mám, a když si to nepokazím, tak to zaběhnu, i kdybych se vzbudila pět minut před ní," uvedla s úsměvem.

Když proběhla cílem čtvrtá ve svém rozběhu, věděla, že by jí čas na postup měl stačit. "Když jsem viděla, že na malé q bylo asi 51,20 a že Pauline šla pod 50 a nebyla jsem od ní tak daleko, tak jsem věděla, že to bude někde na hraně 51. Jen jsem se modlila, ať to není 51,13," připomněla čas, který zaběhla už dvakrát.

Od výkonu pod 51 sekund se tolik neliší. "Je to rychlejší o nějaké dva kroky na konci. Ale je to ta hranice 51, samozřejmě jsem ráda, že to vyšlo," dodala Vondrová.

V semifinále bude mít Česko dvojnásobné zastoupení, protože uspěla i Petržilková. Ta postoupila přímo a výkonem 51,30 se v životní sezoně přiblížila na pět setin osobnímu maximu. "Naspala jsem pouze pět hodin. Dost sil to ubralo, což bylo cítit v poslední stovce, že už to hodně kousalo. Ale na druhou stranu, když jste formě, tak to tam prostě je. Potvrdilo se to," řekla.

Rozhodla právě v cílové rovince. "Věřila jsem si na ten závěr. Věřila jsem, že holky do toho budou chtít jít od začátku, takže to třeba nějaká překopne. Malinko jsem si nechala síly na konec, i když jsem nevěděla, co mi nohy dovolí. Naštěstí si to sedlo a vytěžila jsem z toho maximum," uvedla.