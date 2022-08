Pestrý průvod 200 hudebníků a tanečníků prošel Brnem v rytmu samby

Brno - Tanečnice i tanečníci v pestrých karnevalových kostýmech, alegorické vozy, stovka bubeníků i rodiče s dětmi dnes v Brně vytvořili průvod, který v rytmu brazilské samby prošel z Moravského náměstí až na Zelný trh. Sto metrů dlouhý průvod, v němž tančilo, bubnovalo a pochodovalo 200 lidí, zahájil hlavní část festivalu Brasil Fest Brno, který pokračuje do neděle. Průvodu cestou přihlížely tisíce lidí.

Fotogalerie

"Počet účastníků v průvodu není náhodný, dali jsme si záležet, aby to bylo číslo 200. Důvodem jsou dvě výročí,prvním je 200 let nezávislosti Brazílie a druhým pak 200 let od narození Gregora Johanna Mendela. Jeho výročí připomíná i jeden z alegorických vozů, které byly v letošním průvodu novinkou," řekl ČTK za pořadatele Tomáš Žilinský.

Mohutné těleso stovky bubeníků se na dnešní společné vystoupení v průvodu secvičovalo od rána v prostoru bývalého stadionu za Lužánkami. "Musí se sladit, aby stejně reagovali na znamení vedoucího, který jim dá signál ke změně v rytmu," doplnil Žilinský.

Průvod po úvodním rozehřátí u sochy markraběte Jošta na Moravském náměstí vyrazil přes náměstí Svobody na Zelný trh. Trasu průvodu, který se pohyboval velmi pomalu, lemovaly tisíce přihlížejících. Na průvod pak navázal hudební program rozdělený mezi čtyři pódia. Kromě Zelného trhu zněla hudba i na nádvoří Staré radnice, na náměstí Svobody a na Jakubském náměstí byla na programu latinská tančírna a taneční show.

Festival pokračuje v neděli workshopy a vystoupeními v parku Lužánky. Stejně jako na dnešní vystoupení v centru města je na ně vstup zdarma.