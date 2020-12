Pěstitelé: Stromečky šly na začátku adventu rychle na odbyt

Praha - Prodej vánočních stromků je letos trochu jiný než v předchozích letech. Zatímco běžně jsou začátkem prosince prodeje vlažnější a zájem se stupňuje směrem k Vánocům, letos o prvním adventním víkendu lidé podle místopředsedy Sdružení pěstitelů vánočních stromků Františka Valdmana nakupovali stromečky doslova jako "šílení". Očekává, že stejně jako v jiných letech se letos v ČR prodá kolem 1,3 milionu stromků.

"Těžko se dá ale predikovat, jak to letos v dalších týdnech bude vypadat," řekl ČTK Valdman. Není si jistý, zda měli lidé strach, že se znovu zpřísní opatření a prodeje se zavřou, nebo byly důvodem ještě zavřené obchody, takže vyrazili s rodinou alespoň pro stromečky.

Sdružení již dříve uvedlo, že ceny vánočních stromků i jejich prodej letos zůstanou na loňské úrovni, ale budou regionálně rozdílné. Některé druhy budou dokonce levnější. Kvalitních stromků je v Česku dostatek, nabídka druhů i velikostí bude pestrá.

Podle Valdmana se také veřejnost letos hodně zajímá o možnost koupě stromečků přímo na plantážích. Může to podle něj být i tím, že si chtějí koupit český stromeček a ne výpěstek z Evropy.

U nejprodávanějších kategorií stromků ve velikosti 150 až 200 centimetrů sdružení předpokládá, že cena jedle kavkazské bude od 550 do 900 korun. Na horní hranici bude její cena v centru Prahy, kde je vysoký nájem za prodejní místo, u pěstitele v menších obcích by měla být kolem 550 Kč. Stříbrný smrk má přijít na 350 až 450 korun, což by bylo méně než loni. Smrk ztepilý vyjde na 300 až 400 Kč, borovice na 400 až 500 Kč.

Stromky se již prodávají například u obchodních řetězců. "Téměř tři čtvrtiny zákazníků si kupuje jedli kavkazskou ve velikosti od 1,2 do 2,0 metrů. Druhým v pořadí je smrk pichlavý. Většina nabízených stromků je od českých dodavatelů," sdělil ČTK mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček, který ale zatím očekává největší prodeje až těsně před svátky. Podle něj se letos prodávají o dost více než loni také umělé stromky. "Prodáváme od velikosti 70 cm až do velikosti 210 cm. Aktuální ceny v prosincové akci se pohybuji od 179 Kč od nejmenšího stromku až po 1599 za Luxury stromek 210cm. Ceny jsou na úrovni loňského roku," dodal.

Fakt, že je nejoblíbenější jedle, potvrzuje i ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček. "Tradičně poptávaná zůstává i borovice a smrk ztepilý a popularitu si v českých domácnostech znovu získává také smrk stříbrný. Trendem posledních let, který stále narůstá na oblibě, jsou stromky v květináčích, které zákazníci po konci zimního období mohou zasadit do zahrádky. Velikostně jsou nejoblíbenější střední stromečky kolem 160 cm," uvedl. Podle něj jsou stále oblíbenější také prodávané malé již nazdobené stromečky, které lidé využívají jako dekorace v domácnostech. "Tomuto trendu jsme se rozhodli vyjít vstříc a zákazníci najdou přímo v našich obchodech již nazdobené umělé vánoční stromky ve velikostech od 30 cm do půl metru," dodal.

Podle mluvčího Lidlu Tomáše Mylera se firma rozhodla před obchody stromky neprodávat. "V nadcházejících týdnech však zákazníkům nabídneme stromky v květináčích, jejichž nákup je ekonomický i ekologický zároveň. Půjde o zakrslý smrk v ceně 129 Kč za kus. Umělé stromky jsme nabízeli prostřednictvím našeho e-shopu, v tuto chvíli jsou již vyprodané," uzavřel.

V Česku se ročně prodá až 1,3 milionu vánočních stromků. Jedlí je kolem 75 procent, stříbrného smrku 15 procent. Podíl domácích druhů - klasického smrku a borovice - klesl zhruba na deset procent. Dovozy tvoří zhruba polovinu prodejů.