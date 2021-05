Pešán byl za dva body s Bělorusy rád po tom, jak vypadal konec zápasu

Riga - S dvoubodovým ziskem se museli spokojit čeští hokejisté v souboji s nováčkem elitní kategorie Běloruskem na mistrovství světa v Rize. Po prohrách s Ruskem a Švýcarskem bodovali svěřenci trenéra Filipa Pešána poprvé a nakonec byli rádi, že je soupeř nepřekvapil podobně jako Švédy, které v neděli zdolal 1:0.

"Chtěli jsme tři body. Chtěli jsme soupeře porazit, i když jsme věděli, že sehrál výborné zápasy a sebral body týmu, jako je Švédsko. Po tom průběhu v druhé půlce třetí třetiny a v prodloužení jsme nakonec za dva body rádi," řekl Pešán na on-line tiskové konferenci po utkání.

Druhou porážku v 17. vzájemném souboji Češi nedopustili a na mistrovství světa Bělorusy porazili i podesáté. Soupeř ale byl stejně blízko k úspěchu jako na šampionátu v roce 2008 v Québeku, kde český tým vyhrál 3:2 až po samostatných nájezdech.

Po nepodařeném vstupu do turnaje byla podle Pešána na hráčích vidět tíha nutnosti úspěšného výsledku. "Viděl jsem to na nich a myslím si, že to všichni ti hráči vnímají podobně. Začali jsme turnaj se silným Ruskem, kde jsme museli po devíti výhrách dobře vstoupit do turnaje. Nepodařilo se nám to, takže jsme po prohře s Ruskem museli vyhrát zápas se Švýcarskem, co se nám taky nepodařilo. Teď už to 'muset' bylo napsané tak obřím písmem, že jsme opravdu museli," podotkl Pešán.

"Přestože se zápas velice těžce odpracoval, tak jsme ho zvládli za dva body, za což jsme velice rádi. Ale jakmile nepřidáme hokejovost a trošku víc dodržování systému, tak nebudeme úspěšní. My jsme se v tom utkání snažili individuálně, každý sám to strhnout, což bohužel není cesta," prohlásil.

Snažil se mužstvo nastartovat změnou všech čtyř útoků, viděl zlepšení, ale stále čeká tým hodně práce. "Mělo to hodně daleko k dokonalosti. Nemůže se týmu upřít snaha a nasazení, což jsou věci, které jsou automatické. Ale co není automatické, že tým moc žil tím utkáním a moc se podporoval. Je to taková malá náplast na to, že se nám hra zatím nedaří," prohlásil Pešán.

"Já jsem doufal, že dneska vezmeme opratě do rukou a budeme v zápase dominovat, což se úplně nestalo. Na druhou stranu musím říct, že jsme narazili na velmi dobře defenzivního připraveného soupeře s velmi silnými hráči. Bránili celý zápas a byli nebezpeční v protiútocích. I proto porazili například Švédsko," uvedl třiačtyřicetiletý kouč.

"Oproti minulým zápasům jsme se určitě zlepšili před oběma brankami, ale k dokonalosti to má daleko. Myslím, že tým od začátku pracoval na sto procent, ale chybí nám lehkost a taková ta chemie. To je moje práce, abych ji nalezl a dokázal ji spojit," podotkl.

Nadále bude hledat ideální složení. "Turnaj se už rozběhl obrovským tempem, takže už máme spoustu materiálu, abychom chemii nalezli. To není výmluva, ale jen fakt, když se k týmu připojí dva, tři, čtyři hráči, kteří mají velmi důležité role, tak to zatřese týmem. Dali jsme si tři zápasy, každý měl jiný průběh a jiný scénář. Teď je to na nás, abychom našli během dvou dnů ideální dvojice a trojice, svázali kluky do takového systému, který nám fungoval," doplnil Pešán.

Před čtvrtečním utkáním se Švédskem mají Češi dva volné dny. "Vítám volno, protože chyb a nesystémové práce je tolik, že využijeme ty dva dny na odpočinek a na to, abychom si sladili věci, na které nebyl čas, protože jsme přiletěli s novými hráči připojenými těsně před turnajem do karantény. Bohužel výsledky i herní přednes jsou adekvátní tomu, kolik času jsme s tím týmem měli," dodal Pešán.