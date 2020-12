Pešán: Bohužel soupeř velmi zkušeně využil své šance a vyhrál

Moskva - Ztráta 0:2 po polovině první třetiny a opětovné odskočení Ruska na dvoubrankový rozdíl v úvodu třetí třetiny bylo podle trenéra českých hokejistů Filipa Pešána klíčové při porážce na Channel One Cup v Moskvě 1:4. Český tým po ní zůstává na turnaji bez bodu a do nedělního duelu se Švédskem půjde bez šance dostat se z posledního čtvrtého místa.

"Z nějaké slušné hry jsme najednou ztráceli dva góly, což je samozřejmě velmi nepříjemné pro všechny hráče. A když už jsme udělali nějaké změny v sestavě a snažili jsme se do třetí třetiny jít s nějakým impulzem v týmu a zkusit vyrovnat, tak jsme v prvním střídání dostali hned gól na 1:3 a tým to zase sundalo o pár pater níž. Obě ty věci měly nejdůležitější význam na vývoj utkání," řekl Pešán v on-line rozhovoru s českými novináři.

"Myslím si, že celý zápas jsme měli velmi silné útočné pásmo, ale chybělo nám přesně to, co nám ukázali Rusové při prvních dvou brankách. Což byla pohotová střela, která byla schovaná za dobrou clonu hráče na brankovišti. To se nám půlku zápasu nedařilo. Když už jsme se k té hře dostali, tak už jsme jen dotahovali. Bohužel soupeř velmi zkušeně využil své šance a vyhrál," prohlásil kouč.

Český tým soupeře přestřílel v poměru 33:23, ale sborná byla efektivnější a u prvních dvou gólů využila clony před gólmanem Romanem Willem. "Ty góly si rozebereme. Jestli si Roman mohl kotouče líp najít nebo nemohl, to teď nejsem chopen říct," uvedl Pešán.

"Ale obráceně vím, že jejich gólman byl v plné permanenci, ale roli měl jednodušší. Půlku zápasu spoustu kotoučů viděl a to se pak brankáři chytá o hodně líp," doplnil dvaačtyřicetiletý kouč.

Rozdíl v efektivitě přičítal i kvalitě střelců. "Když máš tým plný hráčů z KHL, kteří hrajou velké role a jsou to velká jména, tak jsou to kluci, kteří z nějakého důvodu tu KHL hrajou. U nás se dostávali do šancí kluci, kteří hrajou českou extraligu," uvedl Pešán.

"A když si nalijeme čistého vína, tak rozdíl těch soutěží je, neříkám diametrálně odlišný, ale to tempo, blokování střel, dosahování hokejkou a tak dále je u hráčů soupeře trošku jiné než v extralize. Tím nechci být alibistický, ale i v závěru zápasu bylo vidět, že v šancích jsme kotouč malinko déle přidrželi. Soupeř byl velmi rychlý, agresivní a zkušený, střílel pod nohama a nebyla náhoda, že nám dal góly," řekl Pešán.

První dvě branky inkasoval českým tým po prohraných vhazováních, s kterými měl problémy i ve čtvrtek s Finskem (3:4). "Moc se s tím nedá dělat. K tomu Lukáš Sedlák má zranění v horní části těla, to je skoro jediný ryzí centr v týmu. Bohužel jsem hodně spoléhal na Robina Hanzla, který se omluvil před turnajem. Nedá se to naučit, ale snažíme se pracovat na mechanismech, aby byly vyrovnané alespoň padesát na padesát a pak zabojovat o kotouče, které nejsou čisté prohrané," uvedl Pešán.

Sedlák, který s Finskem nedohrál kvůli "sekeře" do ruky, nastoupil a vstřelil jedinou branku českého týmu. "Ráno na rozbruslení zkoušel trénovat s klukama, co nehráli. Šel na led a pak se rozhodl, že do zápasu půjde a byl jedním z našich nejlepších hráčů," ocenil Pešán.

V neděli proti Švédsku půjde po Dominiku Fuchovi a Romanu Willovi do branky Šimon Hrubec. Debut si odbude i desátý nováček v týmu - útočník Matěj Blümel. "Víc zapojím kluky, kteří se do zápasů moc nedostali a dám jim větší šanci" dodal Pešán k duelu, který začne v 9:00 SEČ.