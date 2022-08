Pes v Rakousku strhl českého turistu, muž po pádu ze srázu utrpěl vážná zranění

Vídeň - V rakouských Alpách poblíž Bad Gasteinu se těžce zranil pěší turista z České republiky. Jeho pád ze srázu zavinil pes, který byl ke svému 59letému pánovi připoután, informovala dnes agentura APA.

Muž v úterý sestupoval s pěti společníky z horské chaty Niedersachsenhaus v nadmořské výšce 2471 metrů směrem k jezeru Bockhartsee a svého psa měl připoutaného k tělu. Zvíře však udělalo prudký pohyb a vychýlilo muže z rovnováhy. Turista i pes se řítili po zhruba stometrovém srázu pokrytém štěrkem, popisuje APA.

Zatímco pes z neštěstí vyvázl téměř bez újmy, muž utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho vyprostil s pomocí lana a přepravil do nemocnice v Zell am See. Pětice společníků zraněného, pes a ještě jeden čtyřnohý účastník túry sestoupili do údolí vlastními silami. Do záchranné operace byl nasazen policejní vrtulník a vrtulník záchranářů.