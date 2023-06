Perušič se Schweinerem v Ostravě postoupili do semifinále

Ostrava - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Francouze Youssefa Kroua s Arnaudem Gauthierem-Ratem 21:18, 21:12 a i popáté postoupili v Dolních Vítkovicích do semifinále. V něm je v neděli čekají norští obhájci titulu Anders Mol a Christian Sörum. Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová byly tři body od postupu do čtvrtfinále, ale nakonec Švýcarkám Anouk Vergéové-Dépréové a Joaně Mäderové podlehly 22:20, 19:21, 11:15 a obsadily dělené deváté místo.

V prvním setu mužského čtvrtfinále se brejky střídaly na obou stranách, klíčové bylo až Perušičovo eso za stavu 18:17, které při setbolu podpořil dalším blokem Schweiner. Ve druhé sadě Češi brzy odskočili a i díky několika skvělým Perušičovým zákrokům v poli Francouze zcela rozložili. Druhý z deseti mečbolů sice Gauthier-Rat odvrátil falšovaným podáním zvaným skyball, ale další už trojnásobní stříbrní medailisté z Ostravy k velké radosti publika proměnili.

"Francouzi měli od začátku dobrý taktický plán, ale my jsme měli ještě lepší, a díky tomu jsme vyhráli. Byli jsme poměrně velmi efektivní v obraně, ale ztráta už tak dobrá nebyla. Naštěstí Francouzi byli v tomhle směru ještě o dost horší," řekl Schweiner. "Francouzi ze začátku velmi dobře podávali, zejména Gauthier-Rat. My jsme se na něj ve druhém setu zaměřili, a jemu pak trochu došly síly," doplnil Perušič.

Nedělní semifinále s Nory bude nejen reprízou ostravských finále z let 2019 a z loňska, ale také odvetou za květnový duel o zlato v Uberlandii. Tam čeští svěřenci italského trenéra Andrey Tomatise zvítězili v tie-breaku a uspěli po osmi porážkách ve vzájemných zápasech v řadě.

"S Nory už jsme hráli tolikrát, že se nemáme čím překvapit. V Brazílii jsme si ověřili, že vynikajícím výkonem je možné je porazit. Bylo by krásné na to tady navázat, ale bavíme se o jednom z nejlepších týmů, který kdy tenhle sport hrál. Bude to extrémně těžké, ale před takovouhle kulisou podmínky pro to překvapit favority jsou," řekl Perušič.

Hermannová se Štochlovou většinu úvodní sady vedly a do koncovky šly s tříbodovým náskokem. Nakonec díky prasátku ze servisu Štochlové proměnily třetí setbol. Ve druhém setu se oba páry přetahovaly ve vedení, po několika blocích Hermannové sedmé nasazené Švýcarky viditelně znervózněly. Domácí hráčky ale nadějné skóre 18:16 nedotáhly do konce.

Ve vypjatém tie-breaku domácí beachvolejbalistky otočily stav 2:4 na 5:4. Poté však znovu nabraly manko a přes velké úsilí už jej nedokázaly proti bronzovému páru z olympijských her v Tokiu zlikvidovat.

"Být tři body od čtvrtfinále na tak velkém turnaji samozřejmě bolí," řekla Hermannová. "Jsou to olympijské medailistky a ty sebemenší chybu potrestají, takže už vám to pak nedají zadarmo," dodala dvaatřicetiletá ostravská rodačka.

"Konec zápasu jsem nezvládla spíš mentálně, stres byl větší než já," uznala Štochlová. "Když jsme ve druhém setu vedly 18:16, tak tam bylo pár důležitých balónů, které se nám nepodařilo proměnit. Ať už jsme to nezvládly takticky, nebo jsme to nevzaly na sebe a nesložily to. Proti takovýmto soupeřkám to pak stojí celý zápas," doplnila o osm let mladší beachvolejbalistka z Prahy.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě: Muži: Čtvrtfinále: Perušič, Schweiner (4-ČR) - Krou, Gauthier-Rat (8-Fr.) 2:0 (18, 12). Ženy: Osmifinále: Vergéová-Dépréová, Mäderová (7-Švýc.) - Hermannová, Štochlová (12-ČR) 2:1 (-20, 19, 11).