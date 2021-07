Perušič se Schweinerem spolu mohou hrát, ale nesmějí bydlet ve stejném hotelu

Tokio - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner sice po pozitivním testu na koronavirus mohou společně trénovat a od druhého zápasu ve skupině naskočili do olympijského turnaje, ale stále fungují v mimořádném režimu. Nesmějí ani bydlet v jednom hotelu.

Perušič, který měl pozitivní test den po příletu do Tokia, směl ve středu po deseti dnech opustit izolaci. Úplnou volnost ale čeští beachvolejbalisté nedostali. "Pořád jsme všichni vedení jako blízké kontakty, přičemž já jsem blízký kontakt sám sebe. Tím pádem jsme na hotelu mimo vesnici. Nesmíme být ani na stejném hotelu. To znamená, že je to trošku těžší s nějakým domlouváním se, organizováním tréninků a tak. Musíme na tréninky používat individuální dopravu, abychom se co možná nejméně potkávali s dalšími lidmi," popisoval Perušič poněkud paradoxní situaci.

Ve středu večer spolu po dvou týdnech poprvé trénovali. "Bylo samozřejmě opravdu těžké. Nezapomenete hrát beachvolejbal, ale snížíte úroveň výkonu. Jsem šťastný, že jsme ji nesnížili tak moc, abychom prohráli tenhle zápas, i když to bylo supertěsné," řekl Schweiner k duelu proti mexickému páru Josué Gaxiola, José Rubio, který vyhráli 16:14 v rozhodujícím třetím setu.

Perušič měl po pozitivním testu tři až čtyři dny příznaky covidu-19, takže nedělal nic. "V izolaci jsem stihl tak jeden nějaký trochu hodnotnější trénink a dvě kompenzační cvičení. I z toho jsem se hrozně unavil a zadýchal, takže očekávání před zápasem nebyla moc velká," prozradil.

První set ztratili čeští reprezentanti 17:21, ale neměli z něj špatný dojem. "Prohráli jsme tím, že jsme pár bodů poztráceli na nějakých technických chybách, pár nějakou nesehraností a komunikací, což se dá celkem rychle opravit. Zároveň jsme věděli, že Mexičany poměrně bráníme, že máme příležitosti minimálně tu hru vyrovnat," uvedl Perušič. Druhý set vyhráli 21:16 a byli silnější i v dramatické koncovce tie-breaku.

Společně prožili i horší období, než byl pokažený úvod olympijských her v Tokiu. "Nejhorší byl ten první rok, co jsme spolu hráli. Cestovali jsme po světě a prohrávali v prvních kolech kvalifikací. To vás přiměje přemýšlet o tom, jestli jste schopni hrát na tak vysoké úrovni. To, že jsme se kvalifikovali na olympiádu, je pro nás něco neuvěřitelného. Poslední dva týdny byly těžké, ale na druhou stranu musíte změnit přístup a považovat za úspěch už jenom to, že můžete hrát, zúčastnit se," dodal Perušič.