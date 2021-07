Perušič má lehký průběh covidu, v hotelu Nice Day pěkné dny neprožívá

Tokio - Plážový volejbalista Ondřej Perušič má na olympijských hrách v Tokiu lehký průběh onemocnění covidem-19. Stejně jako další nakažení je v izolaci v hotelu s názvem Nice Day (Pěkný den), z kterého nejspíše odejde po deseti dnech, čímž by přišli s Davidem Schweinerem o první utkání ve skupině.

V den kontrolního výtěru a ještě přibližně den poté byl Perušič bez příznaků. "Od té doby mám poslední tři dny lehký průběh, který mi nepůsobí velké potíže, ale na žádnou fyzickou aktivitu se také rozhodně necítím. Některé symptomy už se lepší, nezbývá doufat, že to tak bude pokračovat," uvedl plážový volejbalista na sociálních sítích.

Perušič byl druhým členem výpravy a prvním českým sportovcem v Tokiu s pozitivním testem na koronavirus. Do dějiště přiletěl charterovým letem, z kterého pocházejí i další pozitivně testovaní, včetně tří sportovců. Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková, silniční cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček na rozdíl od Perušiče o start na olympiádě přijdou.

Jeho dočasným útočištěm se stal hotel Nice Day. "Jenž pravděpodobně dokonale ilustruje, že olympijské hry ve smyslu pro humor vyhráli ještě před zahájením domácí. Pobyt zde je opravdu bez možnosti jakéhokoliv kontaktu, pokud zrovna nenatrefíte na někoho z dalších pozitivních 'zombie', kteří se bezduše doploužili pro jídlo do přízemí," napsal Perušič.

Pozitivně testovaní jsou zavřeni na pokojích a informace dostávají skrze interní rozhlas ve stropě. "Z něj se po chytlavé, leč monotónní znělce, dozvídáme každý den pokyny k pravidelnému měření teploty, ale i k otevření a uzavření hodinového okna určeného k cestě do přízemí a vyzvednutí jídla. Nezapřeli tím zálibu ve tvorbě George Orwella," konstatoval český reprezentant.

Největší psychickou zátěž podle něj představuje dopoledne a odpoledne komunikace při žádostech o poskytnutí naměřených hodnot. "Bohužel anglicky mluvící doktorky jsou v zemi vycházejícího slunce nedostatkovým zbožím, a tak fungují v úderném tandemu, kdy jedna hovoří anglicky, ale nerozumí medicíně, druhá rozumí medicíně, ale je závislá na překladu té první. V kombinaci s nepříliš kvalitními pokojovými telefony se vždy jedná o hlavní bitvu dne."

Ve he jsou dva scénáře, kdy by se mohli se Schweinerem dostat do hry. Pravděpodobnější je, že Perušiče pustí z izolace po deseti dnech. "To by znamenalo, že budeme muset skrečovat první zápas proti Lotyšům a pokusit se překvapit v boji o postup ze skupiny Mexičany," zmínil pár José Rubio, Josua Gaxiola, proti nimž by měli podle programu turnaje nastoupit ve čtvrtek 29. července. "Perun (Perušič) by po vzoru Fénixe z popela povstal z karantény v předvečer velkého zápasu, aby jeho nově vypilovanou techniku náhry prsty neměl nikdo možnost okoukat."

Údajně se jedná i o možnosti, že by asymptomatičtí sportovci mohli opustit izolaci po sedmi dnech. A to za předpokladu, že budou mít negativní PCR test. "To by znamenalo posunutí Fénixova návratu do hry na večer před prvním zápasem," řekl Perušič. První zápas skupiny mají v rozpisu na pondělí 26. července proti Martinši Plavinšovi a Edgarsu Točsovi. "Tato varianta není v žádném případě potvrzená a upřímně řečeno, spíše počítáme s možností A."

Zmínil se o chování pasažérů speciálu z Kbel, z kterého jsou všichni čeští nakažení. "Je jasné, že k porušení pravidel na palubě došlo. Nicméně rád bych vyvrátil představy některých lidí, ve kterých hned po dosednutí do sedaček odstartovala celá výprava s beachvolejbalisty v čele orgie, za které by se nemusel stydět ani císař Caligula," uvedl Perušič.

Požádal fanoušky, aby vyjádřili podporu nejen nakaženým sportovcům, ale i dalším českým olympionikům. "Pro které také není lehké podávat nejlepší výkony vprostřed mediální bouře. Jedna z cest, jak může být sport prospěšný pro společnost, je její stmelení, překonání rozdílů, a to nejen názorových. Mějte to na paměti a podpořte celou českou výpravu," napsal Perušič..