Perušič a Schweiner odvrátili osm mečbolů a jsou v Brazílii ve čtvrtfinále

Itapema (Brazílie) - Osm mečbolů odvrátili Ondřej Perušič a David Schweiner na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour v brazilské Itapemě a zahrají si čtvrtfinále. Třetí nasazení Češi svedli strhující bitvu proti turnajovým dvojkám Michalu Brylovi a Bartoszi Losiakovi z Polska, které porazili 12:21, 21:17 a 23:21.

Perušič a Schweiner v pátek odehráli tři zápasy s bilancí 2:1 a do play off se dostali po výhře nad švýcarským párem Florian Breer, Marco Krattiger 21:16 a 21:13. S Brylem a Losiakem odvraceli první mečbol za stavu 13:14, ale zdaleka nebyl konec. Svou první šanci ukončit zápas naopak čeští hráči využili a i do třetice v Itapemě obsadí nejhůře dělené deváté místo.

Jejich soupeři ve čtvrtfinále budou znovu Francouzi Arnaud Gauthier-Rat, Youssef Krou, jimž ve skupině Češi těsně podlehli.

V Brazílii se koná turnaj druhé úrovně Challenge, v březnu na akci nejvyšší kategorie Elite v Mexiku se Perušič, Schweiner podělili o pátou příčku. Dnešní soupeři Bryl a Losiak tehdy získali zlaté medaile. Další podnik Elite bude na konci května hostit Ostrava.

Další čeští hráči Jakub Šépka s Tomášem Semerádem po úspěšné kvalifikaci v Itapemě prohráli oba zápasy ve skupině a dělí se o 19. příčku.

Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v Itapemě: Muži: Play off - předkolo: Perušič, Schweiner (3-ČR) - Breer, Krattiger (14-Švýc.) 2:0 (16, 13). Osmifinále: Perušič, Schweiner - Bryl, Losiak (2-Pol.) 2:1 (-12, 17, 21).