Personální změny ve vládě podle Babiše nejsou nyní na stole

Praha - Žádné personální změny ve vládě nejsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) aktuálně na stole. Babiš novinářům řekl, že kabinet má nyní úplně jiné úkoly. Názory prezidenta Miloše Zemana, který se dnes vyslovil pro odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) premiér zná a bere je na vědomí.

"Není to nic nového, prezident v tomhle směru má stále stejný názor. Samozřejmě to beru na vědomí, to je vše, co k tomu můžu říct," řekl novinářům Babiš. Žádné personální výměny ve vládě teď nejsou "na stole", dodal. Úkolem kabinetu je především co nejrychleji naočkovat občany proti covidu-19.

Zeman Parlamentním listům řekl, že Blatný a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová jsou kvůli odmítání ruské vakcíny Sputnik V odpovědní za úmrtí lidí v Česku na covid-19. "Je to vyjádření pana prezidenta. Není potřeba, abych to nějak komentoval," řekl Babiš.

Prezident chce, aby ruskou a čínskou vakcínu schválil SÚKL a Česko jimi začalo očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. Uvedl také, že premiér udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle Zemana není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti.

Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů. Babiš novinářům řekl, že se kvůli vyjádřením prezidenta necítí pod tlakem. "Určitě ne," uvedl.

Premiér je rád, že ruský výrobce vakcíny usiluje o schválení výrobku u Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). "Čekáme na certifikaci, v tuto chvíli není žádný jiný plán," řekl. Vyloučil to, že by Česko jednalo o dodávkách ruské vakcíny. "Vůbec nejsme v takové fázi," konstatoval.