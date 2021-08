Nedostatek zaměstnanců je nejvíce patrný ve výrobě a v IT

Praha - Pandemie koronaviru nevyřešila velký nedostatek kvalifikované pracovní síly, který vládne napříč obory i regiony. Nejvíce je patrný ve výrobě a v IT, shodli se personalisté oslovení ČTK. Extrémně náročné je podle nich nalákat zpět zaměstnance do gastronomie, ubytování a osobních služeb. Většinou si našli uplatnění v jiných oborech a z obavy z dalších vln pandemie se nechtějí vrátit do svého oboru.

"Nedostatek je stále zejména ve výrobě a IT, to je stejné jako v posledních letech. Ale nyní se přidal i sektor restaurací a hotelů, kde si hodně lidí našlo během koronavirové epidemie nové uplatnění a nechtějí nebo se bojí vrátit do původní profese," řekl ČTK šéf personální agentury Quanta Tomáš Surka. Problém pro zaměstnavatele je to podle něho zcela zásadní, stále více proto využívají nábory v zahraničí.

S nedostatkem zaměstnanců se zaměstnavatelé potýkají napříč všemi obory, od administrativních rolí až po manažery, doplnila Jana Vytásová z agentury Hays CR.Stále podle ní platí, že si kandidáti mohou vybírat a zaměstnavatelé o ně musí mezi sebou soupeřit.

Největší potíže obsadit volná místa má v ČR především logistika a výroba, uvedl Jiří Halbrštát z Manpower Group. Pandemie zmrazila trh práce, lidé nechtějí dobrovolně měnit zaměstnání a jít do nejistoty. To se podle něj projevuje hlavně u nekvalifikovaných pracovních míst. Najít větší množství dělníků nebo skladníků je podobně náročné jako nábor programátorů. Tvrdým oříškem zůstává nábor lidí s technickým vzděláním všech úrovní od řemeslníků po strojní a IT inženýry, dodal.

Za nedostatek zaměstnanců podle marketingové manažerky Grafton Recruitment Jitky Součkové do jisté míry mohou pandemické vládní programy, které uměle držely nízkou nezaměstnanost a paralyzovaly tím pracovní trh. Firmám navíc chybí i zahraniční pracovníci, kteří loni opustili ČR a dosud se v plné míře nevrátili. Nedostatek pracovníků v některých oborech, například v bankovnictví, začínají zaměstnavatelé řešit spojováním pozic, kvůli čemuž rostou požadavky kladené na uchazeče, podotkla.

Ve výrobě firmám chybí svářeči, lakýrníci, elektromontéři, zámečníci, brusiči, konstruktéři nebo zkušení operátoři a technologové ve výrobě, v IT zejména role související s bezpečností a vývojáři, vypočetla Součková. Přibývá také pozic, které kombinují technické znalosti a zkušenosti s měkkými dovednostmi, například schopností práce v týmu, uměním komunikace či dovedností vysvětlit laikům složité IT řešení. Aktuálně v ČR chybí asi 50.000 IT expertů, poznamenala.

Ve většině krajů dominují přehledu nejžádanějších pozice jako dělník, operátor výroby nebo montér, vyplývá z dat portálu Profesia. Výjimkou je Praha, kde je v inzerátech nejčastěji zastoupený administrativní pracovník, následuje programátor a obchodní zástupce.