Personalisté: Firmám chybí hlavně dělníci, skladníci, řemeslníci či řidiči

Praha - Na českém trhu práce chybí zejména dělníci ve výrobě a stavebnictví, skladníci, řemeslníci, řidiči nákladních vozidel a hromadné přepravy, technici a mechanici, vyplývá z ankety ČTK mezi personalisty. Ti upozorňují také na nedostatek lékařů, zdravotnického personálu, učitelů či kuchařů. Za urgentní považují také málo uchazečů o práci v IT, jako jsou programátoři, pracovníci v kybernetické bezpečnosti, datové analýze či projektovém řízení.

Největší poptávka zaměstnavatelů je po technicky orientovaných pracovnících, jako jsou kovodělníci nebo strojírenští dělníci, řekl ČTK mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Chybí podle něj řemeslníci, firmy postrádají ale i pekaře, cukráře, kuchaře, řezníky, švadleny, ošetřovatele skotu. Trvá vysoká poptávka po skladnících a řidičích, například vysokozdvižných vozíků či nákladních vozidel.

Nedostatek zaměstnanců se stal podle Dira vedle nadměrné administrativy hlavní překážkou rozvoje podnikání. Firmy musí odmítat zakázky, stát přichází o desítky miliard korun, které by mohl vybrat na odvodech a daních, dodal.

V Praze a Středočeském kraji podle průzkumu Grafton Recruitment nejvíce chybí uchazeči v oborech IT a elektro, dále kvalitáři. Na Ostravsku nejvíc chybí elektrikáři, svářeči, seřizovači, ale i SAP konzultanti, IT developeři a inženýři kvality. Na Vysočině je nedostatek obráběčů CNC strojů, PLC programátorů a elektrikářů, na Budějovicku je problém najít pracovníky do IT, ale i technology, účetní a elektrikáře. Na Ústecku bojují zaměstnavatelé o uchazeče na dělnické a manuální profese. V Libereckém kraji akutně chybí svářeči a elektrikáři, u těchto pozic se objevují náborové příspěvky až 100.000 Kč.

"V IT oblasti patří mezi dlouhodobě poptávané profese vývojář softwaru, pozorujeme rostoucí zájem o odborníky, kteří ovládají programovací jazyk Python. Vzhledem k aktuálním trendům a vzestupu umělé inteligence jsou žádaní experti na tuto oblast," upozornila šéfka marketingu Hays Kristýna Králová.

Další oblastí typickou vysokou poptávkou je podle ní strojírenství, kde přetrvává vysoká poptávka opět v oblasti vývoje, zejména v automobilovém průmyslu a přidružených oborech. "Třetí z oblastí s vysokou poptávkou je sektor účetnictví, kde mezi nejžádanější a zároveň jeden z nejvíce nedostatkových profilů patří hlavní či senior účetní se znalostí anglického jazyka," dodala.

Ve starší generaci jsou zastoupeny více řemeslné profese, o které klesá zájem mezi mladými lidmi, uvedl šéf marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát. V důsledku technologické revoluce vznikají podle něj neustále nové profese, jiné zanikají a náplň většiny profesí se proměňuje, takže lidé si musí neustále osvojovat nové dovednosti. Lidé již nechtějí dělat těžkou práci ve výrobě, a navíc třeba na směny. U manuálních prací tak rostou mzdy nejrychleji, protože se firmy musí více snažit, aby nalákaly více lidí, dodal.