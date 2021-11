Personál kaváren v Praze kontroloval bezinfekčnost, někde se omlouval

Praha/Brno/Ostrava - Personál pražských kaváren podle zjištění ČTK dnes většinou pečlivě kontroloval u hostů potvrzení o bezinfekčnosti. Někde se obsluha za tento požadavek omlouvala. Některé podniky informaci o tom, že od začátku listopadu musejí vyžadovat doklad o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu na covid-19, vyvěsily u vstupu. Zákazníci o novém opatření věděli a s prokazováním zpravidla neměli problém. Vedle toho byly i restaurace, jejichž obsluha hosty nekontrolovala vůbec, případně se jich jen zeptala, zda doklad mají.

Všechny hosty, kteří se dnes chtěli posadit u občerstvení v kavárně Cafedu v blízkosti Národního muzea, personál při objednávce požádal o předložení příslušeného potvrzení. Sdělení o novém opatření bylo také vystaveno v kavárně. "Nařízení se týká konzumace na místě, proto informaci nemáme hned u dveří, ale až u vstupu do části určené k sezení," řekl ČTK majitel kavárny Adam Pejsar. Tím, že je Cafedu bez obsluhy u stolu, vyžadování opatření podle něj možná mírně prodlouží dobu odbavení. Za první zhruba dvě hodiny provozu žádný z hostů podle Pejsara neměl problém se dokladem prokázat. Zatím je podle něj těžké odhadovat, zda se opatření projeví v návštěvnosti. Klientelu ale podle něj tvoří mladí lidé, studenti vysokých škol, u kterých nepředpokládá komplikace. Naopak si myslí, že se hosté budou nyní cítit víc bezpečně.

Potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo testu vyžadovala také obsluha v kavárně Costa Coffee v obchodním centru Quadrio na Národní třídě. Zákazníci, včetně cizinců, se prokazovali. Většina stolků v kavárně byla ráno zaplněna. Doklad při objednávce na místě žádal i personál kavárny Starbucks na Jungmannově náměstí. Pracovnici bylo očividně nepříjemné se potvrzení dožadovat a omlouvala se za to.

V kavárně Myšák ve Vodičkově ulici se museli všichni hosté potvrzením prokázat u stolu. Ti, kteří používali aplikaci Tečka, předložili QR kód, který si personál na svém zařízení načetl a zkontroloval. V případě doložení testu servírka kontrolovala, zda jde o PCR či antigenní test a dohlížela na to, aby nepřekračoval platnost od odběru.

Potvrzení o bezinfekčnosti vyžadovala po hostech také obsluha v cukrárně Sweetbar Café v Libni. Servírka při předložení aplikace Tečka načetla a zkontrolovala QR kód. V podniku byla odpoledne uvolněná atmosféra, většina hostů si nicméně brala kávu a zákusky s sebou.

Ne všechny podniky v hlavním městě ale nové opatření vlády dodržovaly. Doklad o bezinfekčnosti zákazníků nekontrolovali například v restauraci Vinohradský Burger Bar v širším centru Prahy. Redaktorku ČTK ani další příchozí zákazníky před obědem nikdo o doklad nepožádal. Na dotaz však obsluha uvedla, že většinu zákazníků kontroluje. "Kontrolujeme to občas, lidé nám to i sami ukazují, ale jak je to nové, člověk na to tak často nemyslí. Zvykáme si," řekla servírka.

Restaurace letos na jaře během uzávěry, kdy mohla kvůli nařízení vlády podávat jídlo jen skrze výdejní okénko, měla k podpisu petici hnutí Otevřeme Česko-Chcípl PES. Ta tehdy žádala vládu o otevření restaurací a dalších podniků. Iniciativa dnes uvedla, že zhruba 400 restaurací nebude dodržovat kontroly bezinfekčnosti hostů.

Nedůsledná kontrola zákazníků ve Vinohradském Burger Baru s tímto protestem však podle číšníka nesouvisí, jen není v silách obsluhy vše ověřovat. "Petici jsme tu umístili, ale dál se nám to nevyplatilo kvůli vysokým pokutám," dodal.

Na dveřích restaurace Dejvická sokolovna bylo upozornění, že hosté by měli předkládat doklad o očkování nebo testu automaticky po usazení ke stolu. "Děkujeme, že nám pomáháte, my jsme si to nevymysleli a ani obsluha není z této povinnosti nadšená," uvádí leták. Obsluha na místě zpravodaje ČTK zkontrolovala. Už dva lidé z restaurace ale podle servírky odešli, protože si mysleli, že si z nich dělá legraci.

O několik ulic dále v jedné plzeňské restauraci se servírka některých hostů ptala, zda testy skutečně mají, už je ale nekontrolovala. Dalšího zákazníka se už ani nezeptala.

Platnost testů se ode dneška změnila. PCR test je možné použít místo sedmi dnů jen tři dny od odběru, antigenní test platí namísto 72 hodin jeden den. Preventivní testy ode dneška lidé až na výjimky nemají hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Fyzická kontrola bezinfekčnosti v restauracích v Brně se nejspíš nekoná

Restaurace v Brně sice podle informací na dveřích vyžadují doklad o bezinfekčnosti od zákazníků, prakticky však dnes ani v jednom ze tří případů zpravodaje ČTK před obědem nikdo nekontroloval. Ve dvou případech se obsluha zeptala, zda mají požadovaný doklad, ale stačilo jim jen souhlasné přikývnutí. Ve třetím podniku se zákazníků nikdo ani nezeptal. Restaurace se tak spokojily převážně s tím, že u vstupu visí text o tom, že zákazníci bez dokladu mají zákaz vstupu nebo že je obsluha uvnitř zkontroluje.

"A doklad o očkování nebo test máte, že?" zeptala se servírka ve Veselé čajovně. Po souhlasném pokývání už na dotaz, zda jej chce vidět, řekla, že to není potřeba. Stejným způsobem se uskutečnila kontrola i v restauraci U zlatého meče. Ve veganské jídelně v Panské ulici se nikdo ani nezeptal. Ode dneška platí pro restaurace povinnost kontrolovat u zákazníků doklad o tom, že jsou očkovaní proti koronaviru nebo že mají platný negativní test nebo že v posledním půl roce covid-19 prodělali. Důvodem tohoto zpřísnění je velmi rychlé šíření viru. Počty pozitivních testů dosahují v posledních dnech okolo 5000 denně a jsou stále vyšší. Nemocnice se zaplňují ještě rychleji, než na začátku října předpokládal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v pesimistickém scénáři. Nyní podle něj mělo být hospitalizováno 1200 lidí, ale je jich přes 1500. Stejné kontroly zavedly už dříve okolní státy, kde se potýkají s podobným nárůstem onemocnění. Situace v restauracích se však v posledních týdnech nemění. Málokdo do ní přichází s respirátorem a málokterý host se s ním po restauraci pohybuje. Zatímco dříve ale na ochranu dýchacích cest často rezignovala i obsluha, dnes měli číšníci a číšnice nasazené respirátory bez výjimky. Hygienici také avizovali, že budou dělat častější kontroly a budou plnění vládního nařízení vymáhat. Kdo si chce dát v centru Ostravy polední menu, musí doložit bezinfekčnost Lidé, kteří si chtějí objednat polední menu v některé z restaurací v centru Ostravy, bez prokázání bezinfekčnosti zřejmě nemají šanci. Ve všech podnicích, které dnes navštívila ČTK, obsluha vyžadovala po hostech předložení certifikátu o očkování proti covidu-19, potvrzení o prodělaní nemoci či negativní test. Hosté s předložením potvrzení většinou problém nemají. Hospodští a restauratéři musí ode dneška kontrolovat doklady o bezinfekčnosti hostů z rozhodnutí vlády. Rovněž se ode dneška změnila platnost testů: PCR test je možné použít místo sedmi dnů jen tři dny od odběru, antigenní test platí namísto 72 hodin jeden den. Preventivní testy ode dneška lidé až na výjimky nemají hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V restauraci 2 Promile kontrolují hosta ve chvíli, kdy si něco objedná. Využívají k tomu i aplikaci čTečka pro mobilní telefony. "Lidé to akceptují. Někdo si možná zabrblá, ale my jsme to nevymysleli, ani s tím nic nenaděláme," řekla číšnice. V restauraci Radegastovna na centrálním Masarykově náměstí prověřují hosty ještě před objednávkou. "Jsou i lidé, kteří odcházejí. Bohužel. Zajděte si na test a přijďte, rádi vás uvidíme," řekla servírka. V HogoFogo bistru hostům, kteří žádné platné potvrzení nemají, nabízejí možnost koupit si test. "Ale stojí 110 korun. Zatím nám dnes ale všichni lidé ukázali potvrzení," řekla číšnice. Prokazovat bezinfekčnost musí i hosté Mléčného baru Naproti,v němž pracují postižení lidé. Podnik proto žádá návštěvníky o shovívavost. "Sociální podnik Mléčný bar Naproti byl založen za účelem zaměstnávání osob s handicapem v oblasti poskytování kvalitních gastronomických služeb. Kontrola bezinfekčnosti není náplní naší činnosti, ale v případě neplnění uvedeného opatření nám hrozí pokuta, kterou nejsme schopni zvládnout," uvádí pracovní tým podniku ve vytištěných upozorněních položených na všech stolech. Za porušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví hrozí pokuta až tři miliony korun. Kontrolovat jeho dodržování mohou krajské hygienické stanice a policie.