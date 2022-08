Penze se kvůli inflaci mimořádně zvyšují, zásluhový díl roste o 5,2 pct

Praha - Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se ode dneška kvůli vysoké inflaci znovu mimořádně zvyšují. Zásluhová část penzí roste všem příjemcům o 5,2 procenta. Průměrný starobní důchod se tak zvedá o 699 korun. Lidé s podprůměrnou penzí si přilepší méně. Růst důchodů upravuje nařízení vlády, které platí ode dneška. Důchody se letos navyšují celkem třikrát. Poprvé to bylo v běžném termínu v lednu a dvakrát mimořádně, a to v červnu a nyní. Celkem je na tři letošní valorizace potřeba zhruba 57 miliard korun.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června důchod více než 2,84 milionu lidí. Z toho přes 2,36 milionu bylo starobních důchodců. Průměrná starobní penze dosahovala 17.299 korun. Své důchodové systémy mají pak i policie, obrana a justice.

Důchod se skládá ze dvou částí. Základní díl je pro všechny stejný a měl by odpovídat desetině průměrné mzdy. Letos činí 3900 korun. Zbytek tvoří zásluhová část podle odpracovaných let a výše výdělků a odvodů. Podle zákona o důchodovém pojištění mimořádná valorizace následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pětiprocentní hranici. Upravuje se právě zásluhová neboli procentní výměra.

Někteří experti i politici toto nastavení kritizují. Víc si totiž při mimořádném přidávání polepší lidé s vyšším důchodem, méně naopak ti s nižší penzí. Národní ekonomická rada vlády proto doporučila změny, aby při valorizaci kvůli zdražování naopak rostly výrazněji nejnižší důchody.

Průměrná starobní penze se letos ve srovnání s loňskem navyšuje celkem o 2518 korun. Při pravidelné lednové valorizaci se zvedla o 502 korun. Všichni lidé s důchodem pak k zákonnému přidání dostali ještě 300 korun navíc do zásluhového dílu. V červnu při prvním mimořádném navýšení procentní část vzrostla průměrně o 1017 korun a teď od září o 699 korun.

Po řádné lednové valorizaci bylo pro letošek na přidání potřeba 28 miliard korun. Přidání od června si vyžádá do konce roku 21 miliard korun a zářijové navýšení pak vyjde na 7,8 miliardy korun. Celkem je to tedy asi 56,8 miliardy korun. Letošní výdaje na důchody by se tak mohly blížit 600 miliardám korun. Minulý rok se na penze podle údajů ministerstva financí vyplatilo 537,4 miliardy korun. Je to skoro třetina výdajů státu.

Znovu se důchody upraví při pravidelné valorizaci od ledna příštího roku. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem uvedl, že podle dosavadních údajů by průměrný starobní důchod mohl vzrůst asi o 850 korun. Podle šéfa resortu by po lednovém navýšení měla průměrná starobní penze odpovídat 46,9 procenta průměrné mzdy. Jurečka řekl, že je to nejvyšší podíl od roku 1991.