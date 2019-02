Punxsutawney (USA) - Když dnes svišť Phil z pensylvánského městečka Punxsutawney vylezl ze své nory, nespatřil svůj stín, oznámili při následném ceremoniálu jeho opatrovníci. A to podle legendy znamená, že jaro letos přijde brzy. Pakliže by Phil svůj stín nalezl, svědčilo by to údajně o pokračování zimního počasí ještě na dalších šest týdnů.

Brzký příchod jara byl podle webu USA Today za 133letou historii kuriózní americké tradice předpovězen teprve podevatenácté. Ve 104 případech Phil svůj stín uviděl a o výsledku deseti předpovědí se nedochovaly záznamy.

Plný titul hlodavce z městečka severovýchodně od Pittsburghu zní "Phil z Punxsutawney, věštec všech věštců, mudrc všech mudrců, prognostik všech prognostiků a mimořádný prorok počasí" a podle místního "svištího klubu" je jeho názor vždy správný. Web televize CBS News nicméně uvádí, že Philova předpověď se naplnila pouze ve 39 procentech případů.

USA Today podotýká, že po několika extrémně mrazivých dnech na americkém středozápadě je brzký příchod jara poměrně těžko představitelný. V samotném Punxsutawney se při dnešním ceremoniálu teplota pohybovala pod mínus deseti stupni Celsia.

Tradice s meteorologickým svištěm se zde udržuje už od roku 1887 a akci doprovází festival, který trvá celý týden. Rituál podle agentury AP vychází z německé legendy, která praví, že když srstnatý hlodavec 2. února vrhá stín, zima bude pokračovat. V opačném případě má brzy skončit. O výsledku předpovědi v Punxsutawney ale ve skutečnosti předem rozhodují její organizátoři, dodává AP.