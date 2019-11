PENNY MARKET: Všudypřítomný řetězec s šetrným přístupem

Dvaadvacet let na trhu. Sedm z deseti výrobků českého původu. Dodavatelská síť více než čtyřiceti lokálních pekařů. Energetické úspory, ohleduplnost k přírodě a společenská odpovědnost. To vše je maloobchodní řetězec Penny Market, který se hlásí k tuzemským tradicím a hodnotám.

Fotogalerie

Motto, které se čtenářům a zákazníkům při vyslovení názvu Penny vybaví, je známé a výmluvné: „Nakupujte hezky česky!”. Vychází především ze skutečnosti, že Penny klade důraz na spolupráci s místními dodavateli. Jde o pekaře, řezníky, farmáře nabízející vždy čerstvé ovoce a zeleninu, nebo o výrobce vysoce kvalitního moravského vína. O plynulé zásobování se stará síť čtyř centrálních skladů. I tato infrastruktura přispívá k tomu, že „Nakupujte hezky česky!“ není jen reklamním sloganem, ale promyšlenou nabídkou zboží a služeb.

Výsledek? Celkem 32 výrobků Penny Marketu získalo ocenění Česká chuťovka roku 2019 a Dětská chuťovka 2019. Největší úspěch zaznamenala privátní značka Karlova koruna se 17 oceněními. V letošním, už 11. ročníku prestižní odborné soutěže pořádané za podpory Senátu ČR a Ministerstva zemědělství, uspěly také výrobky privátních značek Řezníkův talíř, BONI, Kouzelný čaj, Staročech a zmrzliny RIOS.

„Vnímáme to jako ocenění dlouhodobé práce, jejímž cílem je neustálé zkvalitňování našich produktů. Je pro nás důležité, že se na ní podílí svým hodnocením kvality a chuti našich výrobků vlastním hodnocením i samotní zaměstnanci. Ocenění je pro nás o to významnější, že jde o české produkty z českých surovin,“ zdůraznil Petr Baudyš, manažer oddělení kvality Penny Market.

Cenu Česká chuťovka 2019 získala Králova koruna mimo jiné pro hovězí, vepřové a krůtí maso ve vlastní šťávě, uzený a přírodní korbáčik, uzená parenica nebo Hořické čokoládové trubičky. „Těší nás, že se za tu dobu tato značka stala jednou z našich nejoblíbenějších. I to, že si vydobyla pověst a ocenění nejen u zákazníků, ale také v odborných kruzích,” dodal Baudyš.

Čmeláci na wi-fi, 220 druhů chleba

Česká chuťovka jako by zúročila trvalé úsilí, které společnost vyvíjí vůči svým dodavatelům, zaměstnancům a spotřebitelům. První mají za úkol poskytovat kvalitní produkty, druzí by o ně měli přiměřeně pečovat. A konečně zákazníci musí najít v prodejnách Penny výrobky, které dobře znají a mají je rádi, protože jim chutnají.

„Ctíme a dodržujeme tradice, vždyť někteří naši dodavatelé začali svoji historii psát už v 19. století. Dodnes se při přípravě svých produktů drží originálních starých receptur,” připomíná firma ve výroční brožuře za rok 2018.

Za čerstvostí produktů stojí zároveň nejmodernější technologie. Například zaměstnanci na farmách smluvních dodavatelů řídí za pomoci wi-fi chování čmeláků. Děje se tak při pěstování rajčat ve sklenících, které tento užitečný hmyz opyluje. Pod záhony se nacházejí bedny sloužící jako úly, každá z nich je opatřena wi-fi přijímačem. Ten večer zavírá a ráno otevírá vchod. Zjednodušeně řečeno, technika čmelákům na dálku říká, kdy vyrazit do práce. Další hmyz chovají jako přirozené predátory pro případné škůdce – aby při ošetřování rajčat nemuseli používat chemické postřiky.

Tyto moderní postupy umožňují dodávat do obchodů Penny Market čerstvé ovoce a zeleninu po celý rok.

Pečivo, které se zaváží na pulty řetězce několikrát za den, představuje další ze strategických pilířů firmy.

Počet pekařských regionálních specialit už překročil číslovku 270. Jen druhů chlebů nabízí Penny 220, z toho 40 exkluzivně. V prodejnách marketu se ročně prodá přes pět milionů klasického konzumního chleba, pokud by se tyto bochníky poskládaly za sebe, vznikla by řada dlouhá více než 1500 kilometrů. Na světový den chleba, který každoročně připadá na 16. října, byl Penny Market už poněkolikáté generálním partnerem pražské konference Svazu pekařů a cukrářů.

Vlídnější prodejny, LED světla, solární panely

Původní červenožluté logo společnosti se v Česku poprvé rozsvítilo v lednu roku 1997 nad prodejnou Gerská v Plzni. Od té doby urazila firma kus cesty: v současnosti má nejširší síť prodejen v republice. Zatím poslední je ta, která byla otevřena v Dobré u Frýdku-Místku.

Dynamické období rozvoje a změn, do nichž se Penny Market pustil před třemi lety v Praze-Lehovci, tím ovšem nekončí. Naopak. „Investujeme stovky milionů korun do postupné modernizace všech míst, kde se setkáváme se zákazníky. Nejde jen o změnu přístupu k nakupování a vytváření příjemnějšího sousedského prostředí, ale také o ekologii. S každou modernizací snižujeme energetickou náročnost prodejen. Není nám lhostejná budoucnost nejen naší firmy, ale i nás, našich dětí a celé planety,” říká Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení Penny Market. Investice na přestavby dosáhnou do roku 2020 jedné miliardy, Praha vyšla na 200 milionů korun.

Součástí modernizace je nejen nový koncept nakupování, který klade důraz na snadnější orientaci a příjemnější prostředí, ale také důraz na snížení energetické náročnosti celé prodejny. Při každé přestavbě se zcela vyměňuje vnější i vnitřní osvětlení a nově jsou všude použita úspornější LED světla. Prodejny jsou vybaveny modernějšími chladícími a mrazícími boxy s nižší spotřebou a ekologickými náplněmi.

Na každé prodejně to znamená roční úsporu přibližně 75 MWh. Celkově se na všech prodejnách Penny Market za rok ušetří 44 767 MWh, to je pro představu roční spotřeba 365 bytových jednotek 3+kk.

Střecha prodejny Penny ve Velké Bystřici u Olomouce byla v tomto roce premiérově osazena solárními panely. Tímto ekologickým zdrojem by měly být vybaveny centrální sklady a některé další prodejny.

Momentálně najdou zákazníci prodejny s aktuálně červenobílým logem už na 384 místech ve všech regionech, do konce roku 2019 přibude několik dalších. Firma počítá i do budoucna s dalším růstem, počet prodejen se v blízké budoucnosti zaokrouhlí na 400.

Nejširší síť v Česku Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 22 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje 384 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 600 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program Penny karta.