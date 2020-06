Peníze z Antiviru za březen nedostalo 8 % firem, uvádí MPSV

Praha - Každá dvanáctá firma, která žádala o příspěvky na náhrady mezd z kurzarbeitového programu Antivirus a poslala úřadu práce vyúčtování, peníze za březen nedostala. Za duben je pak nemá desetina podniků. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo práce. Podle něj stát firmám zatím do 1. června vyplatil 9,28 miliardy.

Ministerstvo program Antivirus, který má bránit propouštění, spustilo 6. dubna. Zaměstnavatelé nejdřív podávají žádost, po které s nimi úřad práce uzavírá dohodu. Až ji firma obdrží a zaplatí také celé náhrady, výdělky a odvody, pošle úředníkům vyúčtování. Po jeho zpracování stát dorovná stanovený podíl výdajů. Žádost o dohodu se dává jednou, vyúčtování pak každý měsíc. Podniky teď budou vyplácet výdělky za květen.

Podle údajů ministerstva zaměstnavatelé podali 55.069 žádostí o dohodu, kterých je uzavřených 54.786. Půl procenta firem tak dohodu nemá. Za březen podniky s dohodou poslaly 44.857 vyúčtování, Česká národní banka dostala pokyn k proplacení 41.174. Zhruba osm procent podnikatelů, kteří podklady poskytli, tak nemá březnové příspěvky. Je to tedy každý dvanáctý. V Praze podíl činí téměř deset procent. Nejnižší je v Ústeckém kraji, a to sedm procent. Za duben úřady dostaly 43.160 vyúčtování, proplatit nechaly 38.718. Desetina firem tak dubnové peníze nemá. Ministerstvo opakovaně uvádělo, že ve vyúčtováních jsou chyby a vyřizování trvá déle.

Část podnikatelů si na dlouhé lhůty stěžovala. Poukazovali na to, že zaplatili svým pracovníkům za duben, ještě jim ale nedorazily od státu příspěvky za březen. Někteří také uváděli, že ještě nedostali peníze, už u nich ale byla kontrola.

Politický náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD) v internetovém pořadu Blesku řekl, že ministerstvo zahájilo 300 kontrol čerpání peněz. Uvedl, že "celá řada firem nedodržuje celou řadu předpisů" a prověření jim má umožnit nedostatky napravit. Případný přeplatek může také zaměstnavatel ve stanovené lhůtě vrátit, a pokud to neudělá, případ začnou řešit finanční úřad, inspekce práce nebo sociální správa, popsal Povšík.

Stát poskytuje dva druhy příspěvků. Příspěvek A dorovnává 80 procent náhrady lidí v karanténě či výdělku pracovníků uzavřených provozů do 39.000 superhrubé mzdy. Při omezení produkce kvůli výpadku pracovníků a surovin či poklesu poptávky je možné získat příspěvek B, který dosahuje 60 procent náhrady do 29.000 korun superhrubé mzdy.

Za březen stát podle ministerstva na náhrady mezd vydal téměř 3,27 miliardy korun. Na příspěvku A vyplatil zhruba 1,82 miliardy a na příspěvku B přes 1,44 miliardy. Dubnová podpora činila 6,01 miliardy, a to za "áčko" 2,38 miliardy a za "béčko" 3,63 miliardy.

Povšík řekl, že například Škoda Auto vyčerpala z programu Antivirus za březen 340 milionů korun a za duben kolem 700 milionů. Podotkl, že automobilka ale za duben odvedla státu přes miliardu korun.

Ministerstvo uvedlo, že podpořených zaměstnanců je přes 901.800. Číslo představuje ale spíš počet všech zatím vyplacených příspěvků. Množství firem s dohodou totiž už příliš neroste. Dá se předpokládat, že o peníze nyní žádají většinou stejné podniky na stejné pracovníky.

Program Antivirus pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce srpna. "Podávání žádostí o uzavření dohody bude žadatelům umožněno do skončení následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byly vyplaceny náhrady mezd zaměstnancům," uvedlo už dřív ministerstvo.

K příspěvkům by mohla přibýt úleva pro firmy do 50 zaměstnanců. Stát by podnikům podle návrhu odpustil sociální odvody za červen až srpen do hranice 1,5 násobku průměrné mzdy, nesměly by ale proti březnu propustit víc než desetinu zaměstnanců a snižovat mzdy. Zákon, který tuto podporu C upravuje, bude projednávat Senát.