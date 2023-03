Peníze pro VŠ probere Balaš s Fialou, ve středu by o nich měla jednat vláda

Praha - Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) bude o navýšení rozpočtu vysokých škol (VŠ) na odměňování pedagogů jednat v úterý s premiérem Petrem Fialou (ODS). Ve středu by pak na výjezdním zasedání v Jeseníku měla záležitost projednat vláda. Balaš to řekl novinářům po dnešním jednání se zástupci univerzit. Financování VŠ označil za dlouhodobě zanedbané, na řešení se podle něj musí vedle státu podílet i samotné školy.

Balaš řekl, že s Fialou neformálně projedná navýšení rozpočtu VŠ v úterý. Zařadit by ho pak měli ministři na jednání ve středu. Podle dokumentu, který minulý týden získala ČTK, by se mohl v letošním roce rozpočet univerzit na odměňování pedagogů mimořádně navýšit zhruba o 901 milionů korun. Na vzdělávání na veřejných vysokých školách je letos podle ministerstva školství určeno 30,9 miliardy korun, tedy o 2,3 miliardy víc než loni.

Řešení financování vysokých škol by mělo mít krátkodobou, ale hlavně dlouhodobou strategickou fázi, řekl Balaš. "Dlouhodobé zanedbávání otázky financování vysokého školství má řešení na několika stranách, není to zdaleka jen otázka státu," uvedl Balaš. Zapojit se podle něj musí i vysoké školy. "Na obou místech toho spektra je co dělat," dodal ministr. Za nutné také považuje zastavit "rozevírání nůžek" mezi financováním regionálního a vysokého školství.

Podle ředitelky sekce vysokého školství na ministerstvu Radky Wildové se problém s odměnami netýká jen humanitních oborů. Vedle státu se musí do řešení zapojit rektoři a děkani. "Oni strategicky rozhodují, které obory jsou důležité, které dále potřebujeme, jestli potřebujeme, aby několik stejných studijních programů se vyskytovalo na několika fakultách a podobně," řekla. Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) zdůraznila, že o rozdělení peněz mezi fakulty rozhodují jednotlivé univerzity.

Podle Balaše české univerzity nabízejí 4500 oborů. Podle Wildové se tak bude řešit, jak nabídku upravit. Jednání o duplicitních a vícečetných oborech s podobnou náplní na jedné vysoké škole chce iniciovat ministerstvo spolu s Národním akreditačním úřadem, řekla vrchní ředitelka. "Není ale cílem likvidovat malé jazyky," řekla Wildová. Předseda Rady vysokých škol (RVŠ) Milan Pospíšil doplnil, že možností je, že některé obory bude učit jedna fakulta, aby se zvýšil počet studentů oboru.

Výdělky učitelů stejné akademické hodnosti se na různých fakultách liší. Z odborných asistentů na veřejných VŠ měli loni nejnižší průměrnou mzdu ti, kteří působili na filozofických, humanitních a teologických fakultách. Průměr hrubé měsíční mzdy těchto vysokoškolských učitelů, kteří zpravidla mají doktorský titul, činil 44.500 korun. Nejvyšší průměrné odměny berou odborní asistenti na fakultách informatiky. Průměr jejich hrubé měsíční mzdy činil loni 68.500 korun. Průměrná mzda v Česku dosáhla loni podle Českého statistického úřadu 40.353 korun.

Pospíšil ocenil, že vláda vede s vysokými školami otevřený dialog. "Podfinancování je letitý problém. Jsme závislí na tom, kolik finančních prostředků dostáváme od státu," uvedl. RVŠ i Česká konference rektorů podle něj usilují o to, aby se posílila tarifní část platů tak, aby řešení bylo systémové a dlouhodobé.

Kvůli nespokojenosti s výdělky se v úterý na 12 fakultách chystají protestovat vyučující humanitních a sociálněvědních oborů. Do protestu s názvem Hodina pravdy by se podle odhadů měly zapojit stovky vyučujících a studujících. Pro univerzity požadují více peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění tarifů mezd mezi jednotlivými obory.