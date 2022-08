Peníze na úsporný tarif budou letos na elektřinu i plyn, řekl Síkela

Praha - Na takzvaný úsporný tarif, který má pomoci domácnostem snížit účty za energie, půjde letos čtvrtina z celkově schválené podpory 66 miliard korun, a to na elektřinu i plyn. V televizi Nova to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Odmítl tak informace médií, že vláda letos pošle lidem jen asi deset miliard korun a pravděpodobně jen na zvýšené náklady za elektřinu.

Hospodářské noviny (HN) s odkazem na dobře informované zdroje uvedly, že plošná podpora od státu pro domácnosti na elektřinu vychází letos na dva až dva a půl tisíce korun na odběratele. Nastavení se ale podle deníku může změnit na jednání vlády. Mluvčí ministerstva průmyslu Vojtěch Srnka HN řekl, že příspěvek na elektřinu je jen jednou z variant.

Síkela takovou možnost odmítl. "Jediné, co jsme udělali, protože se jedná o výplatu částek za celou topnou sezonu, tak my jsme to rozdělili do příslušných rozpočtů. My jsem alokovali 25 procent z těch 66 miliard na tento rok a zbytek na příští rok," řekl ministr Nově. Podpora pro domácnosti je podle něj naplánovaná od letošního začátku topné sezony do konce příštího roku. První část podpory stát vyplatí letos na začátku října a další nejpozději na začátku příštího roku, dodal.

"Týká se to samozřejmě elektřiny i plynu," odpověděl na otázku na letošní podporu. Příspěvek na plyn se ale podle něj bude vyplácet přes tarif na elektřinu, protože k té je připojená každá domácnost. "Chtěli jsme to domácnostem maximálně zjednodušit," podotkl. Zdůraznil, že platí ohlášená podpora až 16.000 korun na domácnost dohromady za letošek i příští rok. O konečné podobě příspěvku podle Síkely vláda rozhodne ve třetím nebo čtvrtém srpnovém týdnu.

Úsporný tarif bude mít podobu dotace ze státního rozpočtu určené dodavatelům energií, kteří pak o tuto dotaci sníží domácnostem platby. Podpora se má týkat i domácností s domovními kotelnami a dálkově dodávaným teplem. Platby sníží také odpuštění poplatku za podporované zdroje. Novelu energetického zákona už i podepsal prezident Miloš Zeman, v účinnost má vstoupit den po svém vyhlášení ve sbírce zákonů. Podrobnosti, například výši příspěvku, vláda stanoví svým nařízením.