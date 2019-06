Peněžité dluhy nezletilých dětí se možná budou převádět na rodiče

Praha - Peněžité dluhy dětí mladších 15 let možná budou přecházet ze zákona na jejich rodiče nebo na lidi, které je mají v péči. Předpokládá to poslanecká novela občanského zákoníku, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Nyní ji projedná ústavně-právní výbor.

Na zákonného zástupce by podle návrhu přecházely peněžité dluhy nezletilých už okamžikem svého vzniku. Pokud by dítě rodiče nebo člověka, do jehož péče by bylo svěřeno, nemělo, závazek by přešel na stát. Přenesení dluhu by podle novely nenastalo, pokud by dluh spočíval v povinnosti nezletilého dítěte nahradit úmyslně způsobenou škodu.

Předlohu připravili poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů a lidovců. "Účelem zákona je poskytnutí zvláštní ochrany nezletilým osobám," uvedl Patrik Nacher (ANO), který už avizoval pozměňovací návrhy v souladu s připomínkami ministerstva spravedlnosti. Podle Kateřiny Valachové (ČSSD) návrh reaguje na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí. Dluhy vznikají kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby nebo kvůli jízdě bez platné jízdenky.

Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že návrh může vést k neodpovědnému jednání dětí s vědomím, že riziko vždy ponese jejich rodič. Za nepřiměřené považuje ministerstvo přičítání všech peněžitých dluhů nezletilého pěstounovi, který je oprávněn dítě zastupovat jen v běžných záležitostech a jehož činnost se omezuje především na zajištění osobní péče o dítě.

Zpravodaj Dominik Feri (TOP 09) soudí, že novela se vydává na tenký led. S poukazem na expertní stanoviska mimo jiné upozornil na to, že pokud se dítě nebude moci zadlužit, vyroste generace, která nebude zodpovědná.

Vedle novely občanského zákoníku připravila skupina poslanců také změnu insolvenčního zákona, která by lidem umožnila zbavit se dluhů z dětství ve výhodnějším režimu do tří let, jak to nově mají senioři a zdravotně postižení lidé.