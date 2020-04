Pendleři zatím neví, jaký test mají mít a kdo ho bude platit

Policisté kontrolují 24. dubna 2020 vozidlo projíždějící česko-německým hraničním přechodem Cínovec/Altenberg. Od stejného dne česká vláda povolila cestovat do zahraničí. Při návratu do vlasti se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény.

Policisté kontrolují 24. dubna 2020 vozidlo projíždějící česko-německým hraničním přechodem Cínovec/Altenberg. Od stejného dne česká vláda povolila cestovat do zahraničí. Při návratu do vlasti se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. ČTK/Hájek Ondřej

Plzeň - Pendleři, kteří budou moct jezdit od pondělí do ciziny za prací každodenně, zatím nevědí, jaké testy na koronavirus mají mít a kdo je bude dělat a platit. Čekají na jasný manuál od ministerstev. Největším současným problémem je, že nikde není nic popsáno, pouze na základě nějakých televizních vystoupení různých ministrů policie usoudí to či ono a potom to či ono vyžaduje, a ne úplně konzistentně na všech místech stejně, řekl dnes ČTK Jan Průha ze sdružení Pendleři bez hranic zastřešujícího lidi, kteří jezdí za prací do sousedních zemí, z celé ČR.

Pendleři, na něž se nevztahují výjimky, mohou podle vlády od 27. dubna přes hranice za prací denně, když si každých 14 dní zajistí test na covid-19, nejlépe přes zaměstnavatele.

Většina firem v Německu už se podle pendlerů rozbíhá, příští týden i závody Volkswagenu. "Zjistily, že se situace v ČR mění, a povolávají nás zpátky," řekl Průha. Počty pracovních dnů se zvyšují a dny, kdy jsou zaměstnanci na kurzarbeitu, ubývají. "Teď právě je klíčový okamžik. Pokud nenastoupíme, tak začnou problémy - pro firmy i pro nás," uvedl. Podle něj se právě nyní hraje o dlouhodobé české zaměstnance, kteří mají pro firmy hodnotu. "Ale i ta má nějakou mez. Každý den bude rozhodovat, jestli můžeme nastoupit do práce, když se vše rozjíždí," řekl.

Průha řekl, že od rána se snaží získat konkrétní informace od ministerstev vnitra a zdravotnictví, od policie i od lékařů, odpovědi se ale liší. Zásadní podle něj je, jaký test je požadován, jestli PCR nebo stačí rychlotest. "Pokud by to mohl být rychlotest, tak kdo je oprávněný ho provést, jestli hygiena nebo praktický lékař. Pokud by to musel být PCR test, tak zda si ho máme sami platit," uvedl. V Plzeňském kraji je nejbližší laboratoř v Sušici, kde se platí 3000 korun, další je pražská Tilia. Odběr lze také provést u praktického lékaře, který ho odešle do laboratoře, jež by měla dát výsledek do druhého dne, uvedl.

Pendlery podle Průhy vláda rozdělila na dvě skupiny. Těm, kteří budou chtít od pondělí jezdit za prací každodenně, má stačit test starší nejvíce 14 dnů. "Ten bychom ale potřebovali dostat tady u nás před vycestováním," řekl. Druhou skupinou jsou pendleři, kteří zůstali v cizině delší dobu. Pokud se budou chtít vrátit do ČR, musí mít test Německa nebo Rakouska, který nebude starší než čtyři dny, jinak musí do 14denní karantény. Pokud by do ní spadli, mohli by se pak v ČR nechat otestovat a karanténu by jim ukončil praktik, řekl. Komerční testy v cizině jsou dražší než v ČR.

Pendleři hledají cesty, jak testy v ČR získat bezplatně. "Nepovažujeme to za nic nečestného. Když přijdeme v Německu o práci, tak na sociálních dávkách za nás zaplatí republika mnohem více, než když nám uhradí test. Pro nás je to překážka v práci," uvedl Průha. Pendleři teď diskutují o tom, zda by bylo možné nahlásit se s příznaky covid-19 u praktického lékaře, který by jim vydal e-neschopenku, poslal by je na hygienu, která je zdarma otestuje a oznámí výsledek praktikovi. Pokud bude pendler negativní, lékař mu hned neschopenku ukončí a vydá potvrzení. "Je ale otázkou, zda to bude od praktika dostačující," dodal.