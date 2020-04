Pendleři jezdící za prací do ciziny budou protestovat na Folmavě

Folmava (Domažlicko) - Stovky pendlerů jezdících za prací do Německa a Rakouska budou v pátek protestovat na hraničním přechodu Folmava na Domažlicku. Chtějí zrušit povinné testování na covid-19, které musejí podle vládního nařízení podstupovat od tohoto pondělí jednou za dva týdny. Přechod zablokují od 15:00 do 16:00, kdy budou podepisovat petici, kterou organizátoři odešlou na Úřad vlády. Pokud s nimi zástupci vlády opět nebudou jednat nebo opatření nezruší, připraví na konec příštího týdne zablokování hraničních přechodů. ČTK to dnes řekl jeden z organizátorů Jan Průha ze sdružení Pendleři bez hranic, které má přes 3000 členů.

"Bude to hodinová výstražná akce, nechceme to vyhrotit. Zřídíme tam petiční místo. Pendleři k němu budou přecházet přes silnici, aby tam tu hodinu nemohla jezdit auta," uvedl. Akci chtějí podpořit také Češi, kteří v Německu pracují. Nemohou ale, protože kontrolní stanoviště české policie je na německé straně, a pokud by jím chtěli projet do ČR, už by se nemohli vrátit a museli by do karantény.

Sdružení už kontaktovala policie, jíž organizátoři řekli, že jde o petiční akci podle zákona o právu petičním, který dává možnost pořádat ji bez ohlašování a veškeré detaily jsou na jejich facebooku. Mělo by přijet několik set lidí i ze severu a jihu Čech," uvedl Průha.

V petici budou dva požadavky. "První bude zrušit pendlerům povinnost prokazovat se negativním (PCR) testem, protože tak, jak je povinnost nastavená, tak nemá žádnou ochrannou funkci pro ostatní občany a je to jen tahání peněz z kapes pendlerů," uvedl Průha. Pokud by vláda povinnost zrušit odmítla, tak chtějí, aby testy platil stát. Podle Průhy by se tím výrazně zvýšil velmi omezený počet míst na testování samoplátců. "Musíme se dlouho objednávat dopředu a jeden test stojí 2500 až 3000 korun. Vláda se chlubí, kolik peněz nalije do ekonomiky, a nás za to, že si snažíme pracovní místa udržet, ještě pokutuje," uvedl.

Sdružení napsalo vládě několik dopisů, ale nikdo s ním zatím nejednal. "Chceme se dohodnout na rozumném kompromisu. Výstupy vlády jsou naprosto nepřehledné. Problém je vyznat se vůbec v tom, co je naší povinností. Sama policie si to na různých místech vysvětluje různě," uvedl Průha. Například v pondělí byla podle něj na Rozvadově (na D5) dlouhá kolona, protože tam policisté kontrolovali řidiče na výjezdu z ČR, ale podle nařízení vlády je mají kontrolovat jen na vstupu do ČR.

Většina firem v Německu už se podle pendlerů rozbíhá a právě nyní hraje o dlouhodobé české zaměstnance, které mají pro firmy hodnotu. Počty pracovních dnů se zvyšují a dny, kdy jsou zaměstnanci na tzv. kurzarbeitu, ubývají. "Povolávají pracovníky zpět, a proto řada pendlerů už musela to 'výpalné' (testy) zaplatit," uvedl Průha. Pendleři si schovávají účty a zvažují, že kvůli tomuto diskriminačnímu rozhodnutí, které je překážkou v práci, budou žalovat stát o náhrady. "My tam nejezdíme za zábavou," řekl. Německé firmy testy českým pracovníkům neplatí.