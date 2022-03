Pelosiová: USA přeruší běžné obchodní vztahy s Ruskem

Washington - Americká administrativa podle demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové přeruší běžné obchodní vztahy s Ruskem. Moskvě kvůli invazina Ukrajinu zruší doložku nejvyšších výhod. Pelosiová to dnes podle agentury Reuters uvedla na tiskové konferenci. Oficiálně by tento krok měl prezident Joe Biden oznámit ještě dnes. Obě komory amerického parlamentu by ho měly bez problémů potvrdit. Podobný krok chtějí podle CNN učinit i země Evropské unie a státy G7.

Biden ve středu uvedl, že Spojené státy zakazují dovoz ropy, zkapalněného zemního plynu a uhlí z Ruska. Na seznam zakázaného importu z Ruska mají teď podle Reuters přibýt také alkohol a potraviny z mořských živočichů.

Přerušení běžných obchodních vztahů s Ruskem je dalším ze série opatření, kterými se Washington snaží přimět Moskvu, aby ukončila válku ve více než 40milionové Ukrajině. Povede mimo jiné ke zvýšení dovozních cel. Například clo na překližku podle listu The Wall Street Journal stoupne z nuly na 30 procent.

Rusko je 23. největším obchodním partnerem USA. Vzájemná obchodní výměna loni činila 36,1 miliardy dolarů (829 miliard Kč), z čehož 29,7 miliardy dolarů (682 miliard Kč) tvořil dovoz z Ruska. Zhruba tři pětiny připadly na ropu, uhlí a plyn.