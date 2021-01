Pelosiová: Demokraté počítají s novou ústavní žalobou na Trumpa

Washington - Pokud nebude americký prezident Donald Trump odvolán na základě 25. dodatku americké ústavy, demokraté spustí ve Sněmovně reprezentantů proces nové ústavní žaloby (impeachmentu) proti dosluhují hlavě státu. V dopise svým spolustraníkům to v neděli napsala šéfka dolní komory Kongresu Nancy Pelosiová. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Snahu odvolat dosluhující prezidenta z funkce spustil středeční útok jeho příznivců na Kapitol, který si vyžádal pět obětí a několik desítek zraněných.

Pelosiová chce dnes předložit Sněmovně reprezentantů rezoluci vyzývající viceprezidenta Mikea Pence a kabinet, aby využili 25. dodatku ústavy a iniciovali Trumpovo sesazení. Rezoluce však zřejmě nezíská jednomyslnou podporu, a tak o ní bude kongresová komora v úterý hlasovat v plénu, kde vzhledem k demokratické většině zřejmě uspěje.

Pokud viceprezident nebude reagovat do 24 hodin od schválení rezoluce, přistoupí demokraté k procesu ústavní žaloby. Trump by se v takovém případě stal prvním americkým prezidentem, který by čelil impeachmentu dvakrát.

Využít 25. ústavního dodatku může americký viceprezident. Dodatek umožňuje s podporou většiny členů vlády odvolat šéfa Bílého domu v případě, že není schopen vykonávat svou práci, ale sám neodstoupí. V širší interpretaci se dá podle médií tato pasáž použít také v situaci, kdy se prezident chová nebezpečným způsobem.

Po sesazení prezidenta by se ujal úřadu hlavy státu Pence. Ten se však podle zpráv médií z minulého týdne k využití dodatku nechystá.

"Budeme jednat s naléhavostí, protože tento prezident je bezprostřední hrozbou," napsala Pelosiová v dopise svým kolegům. Ve víkendovém rozhovoru se stanicí CBS pak připomněla aféru Watergate, během níž republikáni v Senátu přestali podporovat tehdejšího prezidenta Richarda Nixona a vzkázali mu, že je po všem. "To je to, co se musí stát i teď," prohlásila Pelosiová.

Ústavní žalobu podává Sněmovna reprezentantů a její projednání pak přísluší Senátu. S Trumpovým odvoláním z funkce by musely souhlasit dvě třetiny senátrů, přičemž demokraté mají nyní zajištěnou jen polovinu hlasů.

Pro Trumpovo sesazení se nicméně minulý týden vyslovila republikánská senátorka Lisa Murkowskiová a její spolustraník Pat Toomey. Podle pozorovatelů není vyloučeno, že se k nim připojí i další.

Trumpův mandát končí 20. ledna a demokraté ani republikáni nepočítají s tím, že by se ústavní žalobu podařilo do té doby projednat v obou komorách. Vysoce postavený demokrat James Clyburn dokonce o víkendu naznačil, že by v případě schválení žaloby ve Sněmovně reprezentantů vedení této komory počkalo 100 dní, než by dokument zaslalo Senátu.

Demokraté totiž chtějí dát nastupujícímu prezidentovi Joeu Bidenovi prostor na to, aby mohl dostat do chodu svou novou administrativu. V začátcích totiž například potřebuje v Senátu nechat potvrdit stovky nominací na důležité vládní posty, včetně členů svého kabinetu. Pokud by však horní komora projednávala impeachment, nemohla by se věnovat v podstatě ničemu jinému.

Význam případné ústavní žaloby by přesto nemusel být jen symbolický. Senát by se totiž mohl rozhodnout odstupujícímu prezidentovi znemožnit do budoucna usilovat o jakýkoli veřejný úřad. Trump přitom podle médií od své prohry v loňských listopadových volbách uvažuje o tom, že by kandidoval na prezidenta znovu v roce 2024.