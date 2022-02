Pelicans v NBA uspěli v Detroitu, Satoranský pouze přihlížel

Basketbalista New Orleans Brandon Ingram (vlevo) a Killian Hayes z Detroitu v utkání NBA.

Basketbalista New Orleans Brandon Ingram (vlevo) a Killian Hayes z Detroitu v utkání NBA. ČTK/AP/Paul Sancya

New York - Basketbalisté New Orleans Pelicans v NBA porazili 111:101 Detroit. K výhře jim pomohl Brandon Ingram, který se vrátil po dvanáctidenní absenci a s 26 body byl nejlepším střelcem zápasu. Naopak český reprezentant Tomáš Satoranský vítězství Pelicans opět přihlížel pouze z lavičky, do hry se nedostal už ve čtvrtém duelu za sebou.

New Orleans v Detroitu uspěl i přesto, že v utkání prohrával až o 15 bodů a střílel pouze s úspěšností 44 procent. Pelicans se dařilo především na doskoku (46:35). "Na našem týmu mám rád především to, že se každý večer snažíme být zase o kus lepší," řekl Ingram.

"Nezáleží na tom, čím si zrovna procházíme, prostě se snažíme vzít si ze všeho lekci," přidal Ingram, jehož tým ještě po třetí čtvrtině prohrával o tři body. Závěrečnou dvanáctiminutovku nicméně Pelicans ovládli 27:14.

Ingramovi sekundoval při dlouhodobém zranění Ziona Williamsona pivot Jonas Valančiunas s double double za 13 bodů a 13 doskoků. Nickeil Alexander-Walker přidal 14 bodů z celkem 54, o které se postarala lavička týmu.

Ve šlágru úterního programu uspěl Phoenix, který porazil 121:111 Brooklyn a připsal si už jedenáctý triumf v řadě. Střelecky Suns táhl Devin Booker s 35 body, 27 jich nastřílel Mikal Bridges a 20 bodů a 13 asistencí přidal veterán Chris Paul. Nets spoléhali při absenci hvězdného Kevina Duranta na dvojici Kyrie Irving (26 bodů) a James Harden (22 bodů a 10 asistencí).

Parádní večer za sebou mají úřadující šampioni z Milwaukee, kteří doma přehráli Washington 112:98. K triumfu je dovedl Janis Adetokunbo, jenž po první čtvrtině neměl na kontě ani bod, nakonec ovšem nasbíral triple double za 33 bodů, 15 doskočených míčů a 11 asistencí.

Úspěšně si vedla také jednička východu Chicago, jež doma porazila Orlando 126:115. DeMar DeRozan zaznamenal 29 bodů, 10 doskoků a pět přihrávek, Zach LaVine přispěl 26 body, 18 bodů a 13 doskoků nasbíral Nikola Vučevič.

Golden State i bez Stephena Curryho dokázal vyhrát 124:120 v San Antoniu, ačkoli ještě po třetí části duelu prohrával o 15 bodů. Tu poslední ovládl 35:16. Warriors vedl za sedmým triumfem v řadě Jordan Poole s 31 body, Spurs nestačilo 27 bodů a devět asistencí Dejounteho Murrayho.

Výsledky úterních zápasů NBA:

Chicago - Orlando 126:115, Detroit - New Orleans 101:111, Milwaukee - Washington 112:98, Minnesota - Denver 130:115, Phoenix - Brooklyn 121:111, San Antonio - Golden State 120:124, Toronto - Miami 110:106.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Philadelphia 50 31 19 62,0 2. Brooklyn 50 29 21 58,0 3. Toronto 49 26 23 53,1 4. Boston 52 27 25 51,9 5. New York 51 24 27 47,1

Centrální divize:

1. Chicago 50 32 18 64,0 2. Cleveland 51 31 20 60,8 3. Milwaukee 53 32 21 60,4 4. Indiana 52 19 33 36,5 5. Detroit 50 12 38 24,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 52 32 20 61,5 2. Charlotte 51 28 23 54,9 3. Atlanta 50 24 26 48,0 4. Washington 50 23 27 46,0 5. Orlando 52 11 41 21,2

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 53 35 18 66,0 2. Dallas 51 29 22 56,9 3. New Orleans 51 19 32 37,3 4. San Antonio 52 19 33 36,5 5. Houston 50 14 36 28,0

Severozápadní divize:

1. Utah 51 30 21 58,8 2. Denver 50 28 22 56,0 3. Minnesota 51 26 25 51,0 4. Portland 51 21 30 41,2 5. Oklahoma City 49 15 34 30,6

Pacifická divize:

1. Phoenix 50 41 9 82,0 2. Golden State 52 39 13 75,0 3. LA Clippers 53 26 27 49,1 4. LA Lakers 51 24 27 47,1 5. Sacramento 52 18 34 34,6