Pelého rodina popřela, že je fotbalová legenda v paliativní péči

Sao Paulo - Rodina fotbalové legendy Pelého popřela informace některých médií, že je dvaaosmdesátiletý Brazilec v paliativní péči. V nedělním televizním rozhovoru vnuk a dvě dcery trojnásobného mistra světa uvedli, že Pelé není v bezprostředním ohrožení života,

Pelé je od minulého úterý v nemocnici Alberta Einsteina v Sao Paulu kvůli infekci dýchacích cest, kterou zhoršil prodělaný covid-19. Jeden z nejlepších fotbalistů historie se také od loňského září léčí pomocí chemoterapie s rakovinou tlustého střeva. Nemocnici podle rodiny opustí až tehdy, až se plně zotaví ze zánětu dýchacích cest.

"Je nemocný a je starý. Ale nyní je v nemocnici kvůli zánětu plic. Jakmile se bude cítit lépe, vrátí se domů. Rozhodně teď v nemocnici neříká sbohem," řekla v TV Globo jedna z Pelého dcer Kely Nascimentová.

Její sestra Flavia uvedla, že Pelé ještě rakovinu nevyléčil, ale stále bojuje. Popřela tak informaci deníku Folha, jenž o víkendu uvedl, že Pelé nereaguje na chemoterapii a je v paliativní péči. Tu dostávají pacienti s nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu.

"Je dost nefér, když lidé říkají, že je na konci života, v paliativní péči. Není to pravda, věřte nám. Není na jednotce intenzivní péče, je v normálním pokoji. Není v rizikovém stavu, léčí se," uvedla Flavia Nascimentová.

Vnuk Arthur Arantes do Nascimento zase řekl, že s dědečkem mluví po telefonu o zápasech mistrovství světa v Kataru. Uvedl, že Pelému v brazilské sestavě v závěrečných dvou zápasech ve skupině hodně chyběl zraněný míčový kouzelník Neymar, jenž by se měl do týmu vrátit v dnešním osmifinále proti Koreji.

"Lidé mi už kondolují, říkají 'odpočívej v pokoji' (za Pelého). Jednou k tomu dojde, ale ne dnes. Uzdraví se, je to jen otázka času. Uvidí, jak Brazílie získá šestý titul," řekl Arthur Arantes do Nascimento.

Legendární Pelé je jediným trojnásobným mistrem světa ve fotbale, titul pomohl Brazilcům získat v letech 1958, 1962 a 1970. Stále je nejlepším reprezentačním střelcem "kanárků" v historii se 77 góly z 92 zápasů.