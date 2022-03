Peking kritizoval sankce uvalené na Rusko kvůli útoku na Ukrajinu i roli NATO

Peking/Moskva - Náměstek čínského ministra zahraničí Le Jü-čcheng dnes podrobil kritice sankce uvalené na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu. Zároveň znovu obvinil Severoatlantickou alianci z podílu na válce na Ukrajině, informovala agentura AP. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov podle agentury TASS mezitím uvedl, že spolupráce mezi Ruskem a Čínou se bude za současných okolností ještě prohlubovat. Podle poradce kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajla Podoljaka by Čína měla učinit správné rozhodnutí a připojit se k dalším zemím v odsouzení ruské invaze na Ukrajinu.

"Spolupráce bude silnější, protože v době, kdy Západ bezostyšně podkovává všechny základy, na kterých stojí mezinárodní systém, musejí naše dvě velké mocnosti pochopitelně přemýšlet, jak v tomto světě dál postupovat," prohlásil šéf ruské diplomacie.

Čína opakovaně viní NATO, že stojí za vyhrocením konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Náměstek čínského ministra zahraničí dnes označil NATO za "pozůstatek studené války" a varoval, že jeho rozšiřování by mohlo mít strašlivé důsledky.

"Sankce vůči Rusku nyní jdou tak daleko, že se globalizace používá jako zbraň. Ušetřeni nejsou ani lidé z oblasti sportu, kultury, umění a zábavy," prohlásil náměstek.

Ukrajinský vyjednavač a poradce kanceláře ukrajinského prezidenta Podoljak dnes na twitteru vyzval Čínu, aby odsoudila ruskou agresi. "Čína by se mohla stát důležitou součástí globálního bezpečnostního systému, pokud přijme správné rozhodnutí podpořit koalici civilizovaných národů a odsoudí ruské barbarství," uvedl na twitteru.

Čína se v ukrajinské krizi prezentuje jako neutrální aktér; odmítla odsoudit Rusko za invazi, ale zároveň ruskou agresi na Ukrajině aktivně nepodpořila. Čínský prezident Si Ťin-pching v pátečním videohovoru americkému prezidentovi Joeu Bidenovi řekl, že konflikty a konfrontace, jako jsou události na Ukrajině, nejsou v ničím zájmu.

Biden podle Bílého domu čínského prezidenta varoval, jaké důsledky by měla materiální podpora, kterou by Čína poskytla Rusku. Bílý dům rovněž uvedl, že má stále obavy z toho, že by se Čína mohla rozhodnout Rusko vojensky podpořit.