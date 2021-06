Pekhart má za sebou životní sezonu a těší se na svůj poslední velký turnaj

Valles (Itálie)/Praha - Fotbalový reprezentant Tomáš Pekhart uplynulou sezonu označil za životní a neopakovatelnou. Legii Varšava pomohl k obhajobě titulu a s 22 góly se suverénně stal nejlepším střelcem polské ligy. Byl také vyhlášen útočníkem a cizincem roku Ekstraklasy. Dvaatřicetiletý hráč věří i v úspěšné mistrovství Evropy, které bere jako svůj poslední velký turnaj.

"V dosavadní kariéře to byla určitě životní sezona. Vyhrál jsem všechno, co se dalo. Jak na týmové, tak na individuální úrovni. Těžko se to bude opakovat," řekl Pekhart v rozhovoru s ČTK ze severní Itálie, kde české mužstvo absolvuje přípravný kemp.

Navzdory úspěchům v Polsku nepovažoval nominaci na Euro za samozřejmou. "Určitě jsem s tím nepočítal. Ale sezonu jsem měl výjimečnou, takže moc víc toho udělat nešlo. Samozřejmě jsem v nominaci chtěl být, ale kdybych tam nebyl, tak by se mi svět nezhroutil," uvedl Pekhart.

Účastníka ME 2012 po devíti letech čeká druhý velký turnaj. Dál se však nedívá. "Já se na reprezentaci nijak nevázal. Pro mě byla vždycky priorita klub. Když tam děláte svou práci dobře, může přijít odměna v podobě reprezentace. Těším se na Euro, určitě to bude poslední velká akce, na kterou pojedu," konstatoval rodák ze Sušice.

Nejlepší sezonu kariéry prožil až po třicítce, ale český Zlatan Ibrahimovic z něj prý nebude. "Zlatan je výjimečný člověk i fotbalista. Je mu 39, já si upřímně sebe v tomhle věku nedokážu představit. Dva tři roky maximálně, dál to asi moc nevidím. Není to tak, že bych byl v dezolátním stavu, ale tělo se cítí trošičku jinak, než když mi bylo dvacet let," přiznal Pekhart.

Jedinou kaňkou na skvělém ročníku pro něj byla absence diváků v rámci koronavirových opatření. "Kdyby se celá sezona hrála s fanoušky, tak myslím, že bychom měli titul dřív. Na našem stadionu soupeři hrajou fakt proti dvanácti až třinácti. Neskutečná atmosféra. Určitě mě to mrzí hodně, bylo to jako hrát v kostele," řekl bývalý fotbalista Slavie, Sparty, Jablonce, Norimberku, Las Palmas, AEK Atény nebo Beer Ševy.

Rád by pokračoval v Legii, kde má ještě rok platnou smlouvu. Ale změnu angažmá úplně nevyloučil. "Agent mi už něco říkal, po takové sezoně zájem bude, ale uvidíme. Kdyby se mi něco povedlo na Euru, může to mou pozici ještě zlepšit. Ve 32 letech mám asi poslední šanci podepsat někde velkou smlouvu. Ale v Legii jsem superspokojený, a kdyby klub chtěl, jsem samozřejmě otevřený tomu zůstat tam déle," přiblížil vytáhlý útočník.

Nyní se plně koncentruje na reprezentaci, které na evropském šampionátu věří. "Měl jsem šanci poznat tým při dvou srazech a určitě je hodně kvalitní. I česká veřejnost cítí, že výsledky jsou jiné než v předchozích letech trápení a hledání se. Musí se na to fanouškům lépe koukat," uvedl Pekhart.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v základní skupině D postupně narazí na Skotsko, Chorvatsko a Anglii. "Těžká skupina samozřejmě je, ale myslím si, že pro nás je to možná lepší, než kdybychom byli favoriti. Možná jsme papíroví outsideři a můžeme jenom překvapit," uvažoval hráč s 21 starty a dvěma góly v národním mužstvu.

I na mistrovství Evropy mu budou chybět fanoušci. "Euro v Polsku bylo zázemím a atmosférou speciální, zážitek do konce života. Doufám, že tohle Euro bude speciální aspoň našimi výsledky. Tým má na to udělat dobrý výsledek," dodal Pekhart.