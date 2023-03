Pekarová v Soulu jednala o možných dodávkách jihokorejských léků do ČR

Soul/Praha - Nedostatek některých léků na českém trhu by mohly pomoci vyřešit dodávky z Jižní Koreje. ČTK to dnes ze Soulu před svým odletem na Tchaj-wan telefonicky řekla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která o věci hovořila s jihokorejským premiérem Han Duk-soem. O podle ní "klíčové záležitosti" s korejskými partnery vyjednával také náměstek ministerstva zdravotnictví Jakub Dvořáček. Pekarová upozornila, že před vstupem jihokorejských léčiv na český trh je nutné ještě například posouzení Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

"Záleží na rychlosti těch náležitostí, ale myslím si, že v řádu týdnů, maximálně několika jednotek měsíců," odpověděla šéfka Sněmovny na otázku, kdy by mohly na český trh dostat například v Jižní Koreji vyrobená antibiotika nebo dětské sirupy.

S výpadky některých léků, zejména antibiotik nebo léků proti horečce včetně dětských sirupů, se Česko i další země EU potýkají od loňského prosince. Český ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v pátek odhadl, že nedostatek problémy s dodávkami některých léčiv potrvají zřejmě až do letních prázdnin. Podle něj zástupci ministerstva vyjednávají také v dalších zemích, například ve Spojených arabských emirátech nebo v Austrálii.

Šéfku dolní komory českého parlamentu v Asii doprovází zástupci několika desítek firem, ale i lidé z univerzit či vědeckých pracovišť se zájmem o kooperaci v regionu. V Jižní Koreji byla zorganizována dvě podnikatelská fóra, v metropoli Soul a také v Pusanu na jihovýchodě poloostrova. "Každý měl příležitost navázat kontakty a co jsem od některých podnikatelů měla možnost se dozvědět, tak to hodnotí jako velmi úspěšná jednání. Mnozí budou postupně se svými korejskými partnery uzavírat obchody," poznamenala Pekarová.

Z Jižní Koreje dnes Pekarová s delegací odlétá na Tchaj-wan, který pevninská Čína pokládá za svou provincii a s nelibostí sleduje návštěvy zahraničních činitelů na ostrově.

Podle šéfky české Sněmovny jsou při návštěvě v Tchaj-peji důležité jak obchodní kontakty, tak také jednání na politické úrovni. Pekarová v příštích dnech promluví v tamním parlamentu a setká se též s prezidentkou ostrova Cchaj Jing-wen.

"My máme svoji vlastní suverénní zahraniční politiku. My se chováme podle vlastních zahraničních priorit a strategií a to by mělo pro nás být něco přirozeného a samozřejmého," řekla dnes Pekarová ČTK. Návštěva podle ní odpovídá české zahraniční politice a českým zájmům. "A my bychom měli na prvním místě hledět právě na své zájmy," zdůraznila.

Podle Pekarové je důležité uvědomit si velmi podobné historické zkušenosti České republiky i Tchaj-wanu. "Jsme národy, které mají tu zkušenost, že mají ve svém blízkém okolí nebezpečného souseda," poznamenala. Na tom je podle ní možné stavět vzájemnou spolupráci, "protože si vážíme o to víc vydobyté svobody a demokracie".

Také na Tchaj-wan ji doprovází zástupci českých firem, vzdělávacích institucí, ale též reprezentanti regionů či českých úřadů, kteří mají zájem o navázání spolupráce. Pekarová zmínila Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Například ředitel českého Národního muzea Michal Lukeš na webu věnovaném nynější cestě hovoří o jednání s významným tchajwanským Národním palácovým muzeem o přivezení "pokladů z jejich sbírek" do České republiky.

Tchaj-wan jako samostatný stát uznává méně než 15 zemí světa, většinou z Latinské Ameriky a Tichomoří. Evropská unie i Spojené státy považují Tchaj-wan za součást Číny, udržují s ním ale čilé obchodní vztahy. Peking na cesty zahraničních politiků do Tchaj-peje reaguje obvykle velmi negativně.