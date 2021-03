Pekarová: Havlíčkův postup k Dukovanům souvisí s postojem KSČM k nouzovému stavu

Praha - Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové souvisí krok ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) ohledně Rosatomu a stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany se změnou postoje KSČM k prodloužení nouzového stavu. Pekarová to dnes uvedla v diskuzním pořadu televize CNN Prima News. Oslovení Rosatomu s opačným názorem komunistů na stav nouze spojil už v pátek předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura, proti jeho tvrzení se ohradila KSČM i premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle části opozice ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) obešel vládu i bezpečnostní složky, když o podklady k bezpečnostní prověrce by měl být požádán také ruský Rosatom. Babiš v pátek uvedl, že plánované kroky k dostavbě elektrárny mimořádně projedná v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu a odpoledne i vláda.

"Ve chvíli, kdy pan ministr Havlíček zřejmě i za zády části vlády udělal takové kroky, které jsou de facto vypsáním toho tendru, nebo jsou to kroky, které k tomu vedou (...), tak komunisté otočili svůj předchozí přístup, že nepodpoří nouzový stav, a najednou se vyjádřili tak, že podpora je možná," uvedla Pekarová. Podle ní jde ze strany Havlíčka o porušení veškerých pravidel. "Je to kšeftování s naší bezpečností," dodala předsedkyně.

Podle bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jde ale o spekulace. "Přijde mi to jako divoká spekulace, že by se kvůli 14 dnům nouzového stavu dělal takový obchod," řekl Vojtěch. Podle místopředsedy ČSSD Romana Onderky by šlo pro komunisty o špatný obchod. "Jak to udělal pan místopředseda Havlíček, tak to bylo nestandardní, protože ten projekt je velmi sledován, nejen bezpečnostními složkami, ale médii, politiky a podobně, a jsem rád, že pan premiér svolal bezpečnostní radu státu, kde se to vyřeší," dodal Onderka.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura uvedl, že tendr by měl být hlavně otevřený a kompetitivní a nejdůležitějším kritériem je podle něj cena elektrické energie pro občany. Důležité je ale i to, aby kvůli tendru nevznikla bezpečnostní rizika, dodal Okamura.

Podle listopadového zjištění webu iROZHLAS.cz české tajné služby a ministerstva vnitra a zahraničí upozornily, že zadávací dokumentace k výběrovému řízení na stavbu nového bloku dostatečně nezohledňuje bezpečnostní zájmy státu. Vládě doporučily, aby s výzvou k účasti v tendru vůbec neoslovovala rizikové uchazeče. Podle dřívějších informací Deníku N jsou v tajném dokumentu označeny za možné strategické riziko firmy z Ruska a Číny.

Sněmovna v pátek hlasovala o prodloužení nouzového stavu, nakonec s podporou komunistů souhlasila s prodloužením do 11. dubna. Komunisté tvrdí, že další dva týdny nouzového stavu jsou minimem, které vláda potřebuje.