Pedersen se po úniku postaral o další dánské vítězství na Tour

St. Étienne (Francie) - Rovinatou 13. etapu Tour de France s cílem v St. Étienne ovládl po 193 kilometrech ve spurtu trojice uprchlíků dánský cyklista Mads Pedersen a získal první triumf na Grand Tour. Žlutý trikot udržel jeho krajan Jonas Vingegaard. Dánové na Tour vyhráli tři z posledních čtyř etap.

Šestadvacetiletý mistr světa z roku 2019 Pedersen nastoupil zhruba půl kilometru před cílem a s přehledem porazil oba kolegy z úniku. Druhý dojel Brit Fred Wright, třetí místo obsadil Kanaďan Hugo Houle.

"Nakonec jsem získal vítězství, pro které jsem si přijel. Před Tour jsem věděl, že mám dobrou formu, ale během prvního týdne jsem nevyužil několik příležitostí. Dneska se mi to povedlo, je fajn, že jsem se dočkal. Jako tým jsme přijeli jen s jezdci na etapové prvenství, takže je úleva, že ho máme," řekl Pedersen, jenž už několikrát nedotáhl únik ke kýženému vítězství.

"Plán byl takový, že když budou více než čtyři jezdci v úniku, mám tam být taky. Dlouho jsem si myslel, že to byla chyba a že nás peloton dostihne. Ale bylo to těžké pro všechny, byl to dlouhý den. Když zbývalo 12 kilometrů, přišlo mi, že nás je vpředu moc, a tak jsem zkusil zaútočit. Naštěstí se mi podařilo skupinu rozdělit a pak už bylo jednodušší převzít kontrolu," dodal jezdec stáje Trek-Segafredo.

Peloton s aspiranty na celkové prvenství dorazil do cíle za další trojicí jezdců se ztrátou pět a tři čtvrtě minuty na vítěze. V průběžném pořadí Vingegaard dál vede s náskokem 2:22 před obhájcem prvenství Slovincem Tadejem Pogačarem. Třetí Brit Geraint Thomas je o další čtyři sekundy zpět.

O prvenství dnes už nebojoval Australan Caleb Ewan, který během kariéry nasbíral na Tour pět etapových vítězství. Po pádu v průběhu dnešní etapy stejně jako loni vzdal.

O víkendu Tour pokračuje sobotní kopcovitou a nedělní rovinatou etapou. V pondělí je na programu poslední den volna před vyvrcholením závodu v Pyrenejích.

Cyklistický závod Tour de France - 13. etapa

(Le Bourg D'Oisans - St. Étienne, 193 km):

1. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) 4:13:03, 2. Wright (Brit./Bahrajn Victorious), 3. Houle (Kan./Israel-Premier Tech) oba stejný čas, 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 5. Jorgenson (USA/Movistar Team) oba -30, 6. Ganna (It./Ineos Grenadiers) -32, 7. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 8. Sénéchal (Fr./Quick-Step- Alpha Vinyl), 9. Mozzato (It./B&B Hotels-KTM), 10. Pasqualon (It./Intermarché-Wanty-Gobert) všichni -5:45.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 50:47:34 (Dán./Jumbo-Visma), 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -2:22, 3. G. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -2:26, 4. Bardet (Fr./DSM) -2:35, 5. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -3:44, 6. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic) -3:58, 7. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -4:07, 8. Pidcock (Brit./Ineos Grenadiers) -7:39, 9. Mas (Šp./Movistar) -9:32, 10. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) -10:06.